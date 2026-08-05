Ce faci dacă te îneci cu mâncare și ești singur acasă. Un medic explică manevra de prim-ajutor care te poate ajuta să-ți eliberezi căile respiratorii

Să te îneci cu mâncare atunci când nu mai este nimeni în jur poate deveni rapid o situație critică. Medicul Jeremy London a explicat ce ar face într-un asemenea caz și cum poate fi încercată eliberarea căilor respiratorii atunci când persoana este singură.

Primul lucru recomandat de medic este apelarea serviciului de urgență.

Dacă persoana nu mai poate vorbi din cauza blocării căilor respiratorii, London recomandă inițierea apelului chiar și în aceste condiții.

Apoi, dacă încă poate circula aer și persoana poate tuși, medicul recomandă să continue să tușească.

„Dacă poți mișca aer, aceasta este cea mai mare forță pe care o poți genera singur”, explică Jeremy London.

Ce poți face dacă nu reușești să elimini bucata de mâncare

Dacă obstrucția persistă, medicul descrie o manevră de auto-salvare prin compresii abdominale.

„Trebuie să strângi pumnul, să îl așezi între buric și cutia toracică, să pui cealaltă mână peste el și să împingi spre interior și în sus cât de puternic poți”, explică London.

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Într-o asemenea situație, însă, persoana poate să nu aibă suficientă forță pentru a realiza eficient manevra doar cu mâinile.

Medicul explică faptul că poate fi folosită și marginea unui obiect solid.

„În acel moment, s-ar putea pur și simplu să nu ai suficientă forță în brațe, așa că trebuie să ajungi la spătarul unui scaun, marginea unui blat, orice obiect pe care îl poți poziționa în același loc și să-ți lași greutatea pe el de mai multe ori, în încercarea de a elibera căile respiratorii”, spune acesta.

Ce recomandă American Heart Association în caz de sufocare

Recomandările medicului sunt în linie cu unele dintre tehnicile utilizate în intervențiile pentru obstrucția căilor respiratorii.

American Heart Association (AHA), de exemplu, recomandă pentru copiii și adulții conștienți alternarea a cinci lovituri între omoplați cu cinci compresii abdominale, până când corpul străin este eliminat sau persoana devine inconștientă.

Totuși, potrivit sursei, recomandările AHA sunt formulate pentru situațiile în care există o altă persoană care poate interveni și nu oferă instrucțiuni specifice pentru cineva care se află complet singur, potrivit AllHipHop

Postarea medicului a devenit virală pe TikTok

Explicațiile medicului Jeremy London au atras rapid atenția pe TikTok, unde videoclipul despre ce poți face dacă te îneci cu mâncare atunci când ești singur a strâns peste 599.000 de vizualizări.

Subiectul a generat numeroase reacții, iar mai multe persoane au povestit în comentarii propriile experiențe și cât de repede se poate transforma un astfel de episod într-o situație critică.

„M-a uimit cât de repede s-a întâmplat ceva de genul acesta și realitatea faptului că nu puteam să trag aer și, în același timp, trebuia să gândesc rațional”, a povestit unul dintre utilizatori.

O altă persoană a mărturisit că trecuse printr-un episod similar cu doar două luni înainte și că, din cauza panicii, nu reușise să își facă eficient manevra Heimlich.

Jeremy London precizează pe profilul său de TikTok că informațiile publicate au caracter general și că nu oferă prin intermediul platformei sfaturi medicale individuale. Pentru probleme medicale specifice, recomandă consultarea unui profesionist din domeniul sănătății.