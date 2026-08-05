Aproximativ 1.300 de fermieri din județul Arad au raportat pagube importante la culturile de toamnă, în special la grâu, după luni de secetă prelungită. Potrivit datelor centralizate de Direcția pentru Agricultură Arad, au fost afectate 79.359 de hectare, iar gradul de calamitate constatat în teren este cuprins între 30% și 70%, transmite Agerpres.

Conform legislației, fermierii ale căror culturi au fost afectate în proporție de peste 30% au putut depune înștiințări la primării până la data de 1 august. Până la expirarea termenului, 1.279 de agricultori din județ au solicitat constatarea pagubelor provocate de secetă.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate la culturile de grâu. Din totalul celor 95.121 de hectare cultivate cu această cereală în județ, mai mult de o treime a fost declarată calamitată. Pagube importante au fost raportate și la rapiță, orz și orzoaică.

„În urma verificărilor efectuate în teren, comisiile au constatat un grad de calamitate cuprins între 30% și 70% pe parcelele afectate”, a declarat directorul Direcției pentru Agricultură Arad, Adrian Alda, pentru Agerpres.

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Cele mai afectate zone sunt în vestul județului, unde lipsa precipitațiilor s-a resimțit cel mai puternic. Din Nădlac au fost depuse 198 de sesizări privind culturi calamitate, iar din Pecica alte 152. În cele două localități au fost declarate afectate aproape 15.000 de hectare.

În total, autoritățile au primit notificări din 44 de unități administrativ-teritoriale, din cele 76 existente în județ, ceea ce arată amploarea efectelor secetei asupra agriculturii din Arad.