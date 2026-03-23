La patru ani de la începutul invaziei ruse, un cuplu de berari din Ille-et-Vilaine – Franța – a ales să susțină Ucraina în felul pe care îl cunoaște cel mai bine: printr-o bere creată special pentru această cauză. Pentru fiecare sticlă vândută, un euro este direcționat către programul de urgență „Solidarité Ukraine”, care sprijină ucrainenii afectați de război și obligați să își părăsească țara, scrie Le Figaro.

Povestea începe în nordul orașului Rennes, unde Jürgen Strauder, fost inginer, a fondat în 2012, alături de partenera sa Christine, berăria „Minimum”. Numele ales trimite chiar la filosofia lor de producție: folosirea unui număr cât mai mic de ingrediente pentru fabricarea berii. Înainte de invazia rusă din februarie 2022, berăria lucra în principal cu cereale și sticle provenite din Ucraina. Oprirea acestor producții a lovit direct mica afacere din Bretania, care a fost nevoită să se adapteze rapid.

Patru ani mai târziu, războiul continuă, iar cei doi au decis să se implice personal. „Am vrut să facem ceva care să amintească faptul că războiul există încă și că sunt oameni care trăiesc zilnic în suferință. Trebuie să fim solidari”, spun ei.

Din această dorință s-a născut o nouă ediție de bere, gândită nu doar ca produs, ci și ca gest de susținere. O parte importantă a donațiilor strânse prin programul ales merge direct către misiunile sociale. Potrivit informațiilor prezentate de inițiatori, 91% din fonduri sunt alocate acțiunilor sociale, 6% acoperă funcționarea asociației, iar 3% merg către activități de strângere de fonduri.

Eticheta, cu simboluri ucrainene

Noua bere a primit numele Malanka, o trimitere directă la o sărbătoare populară din sud-vestul Ucrainei. Aceasta are loc la început de an, în ianuarie, și este asociată cu alungarea spiritelor rele. În actualul context, referința capătă o forță simbolică și mai mare. Pentru Jürgen, această sărbătoare a devenit și mai importantă pentru ucraineni, pentru că le oferă ocazia „să regăsească puțină bucurie”.

Și eticheta berii a fost gândită în aceeași logică simbolică. Designul include blazoane ucrainene și, în fundal, peisajul Kievului, cu numeroasele sale catedrale și biserici.

În ciuda bombardamentelor și a întreruperilor de curent, producția de bere continuă și în Ucraina. Jürgen spune că localnicii apreciază mult berile de stil american, motiv pentru care a ales pentru Malanka o Amber Ale. „Facem o bere care le place ucrainenilor”, explică el.

Malanka este descrisă ca o bere ambrată, răcoritoare și slab alcoolizată, cu 4,5% alcool. Boabele de malț sunt prăjite, ceea ce îi dă un gust aromat, apropiat de pâinea prăjită. Pentru profilul aromatic, berăria folosește și un hamei alsacian.

Bere Malanka poate fi cumpărată în Ille-et-Vilaine și în unele magazine din jurul orașului Rennes. Cei interesați pot merge și direct la berărie, pentru a descoperi mai îndeaproape munca lui Jürgen și Christine.

Povestea acestei beri arată că uneori solidaritatea poate lua forme simple, dar puternice. În acest caz, ea vine într-o sticlă de Amber Ale și poartă numele unei sărbători care, în vremuri grele, vorbește despre speranță, comunitate și rezistență.