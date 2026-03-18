Cererea pentru produse cu „etichetă curată” și presiunea reglementărilor accelerează tranziția către culori naturale. Acest colorant albastru derivat din microalge permite obținerea unor nuanțe stabile de albastru în produse acide, susținând inovația în industria alimentară și a băuturilor, conform Mediafax.

Noul colorant albastru natural, stabil în mediu acid, dezvoltat de Givaudan, este cu un pas mai aproape de aprobarea în Uniunea Europeană, după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat un aviz favorabil privind evaluarea riscurilor.

Everzure Galdieria, o alternativă naturală intensă la colorantul sintetic Albastru Briliant FCF (E133), răspunde cererii tot mai mari a consumatorilor pentru ingrediente ușor de recunoscut și produse cu etichetă transparentă. De asemenea, anul trecut a primit și aprobarea FDA, potrivit unui comunicat.

Datele Innova Market Insights arată că, la nivel global, consumatorii aleg tot mai frecvent alimente și băuturi „clean label”, punând accent pe transparență, sănătate și sustenabilitate. Aproximativ 30% declară că reduc consumul de alimente procesate, iar 27% încearcă să limiteze ingredientele percepute ca fiind dăunătoare, precum aditivii artificiali.

Everzure Galdieria este obținut din microalga Galdieria sulphuraria și poate fi utilizat într-o gamă variată de produse alimentare și băuturi, inclusiv băuturi acide (sucuri, băuturi răcoritoare, băuturi sportive), produse de cofetărie (gume, bomboane tari), lactate și deserturi congelate (iaurturi, înghețată), preparate și umpluturi din fructe, precum și decorațiuni și toppinguri pentru produse de panificație.

Obținut prin fermentație și extras din microalge

Dezvoltat în colaborare cu compania franceză de biotehnologie Fermentalg, acest pigment pe bază de ficocianină este obținut prin fermentație și extras din microalge prin procese brevetate. Oferă o nuanță similară cu cea a spirulinei, dar cu avantajul unei trasabilități complete și al unei stabilități superioare în medii acide, ceea ce îi extinde semnificativ domeniul de utilizare.

Produsul este realizat într-un mod sustenabil, prin fermentarea controlată a microalgei, urmată de o extracție blândă cu apă. Procesul brevetat asigură o calitate constantă, utilizarea eficientă a resurselor și posibilitatea de producție la scară largă.

„Odată ce Everzure Galdieria va primi aprobarea finală din partea Comisiei Europene, producătorii vor putea obține în sfârșit nuanțe vibrante de albastru, verde și violet în produse acide, precum băuturile și dulciurile, culori care până acum nu puteau fi obținute cu spirulina”, afirmă Nathalie Pauleau, manager global de produs în cadrul Givaudan Sense Colour.

Contextul reglementărilor

Everzure Galdieria urmează să fie analizat de Comisia Europeană pentru autorizarea finală, după ce a primit deja aprobarea FDA în Statele Unite.

Abordările privind reglementarea coloranților alimentari diferă între SUA și UE. În Statele Unite, autoritățile adoptă o poziție mai directă, cu o tendință tot mai accentuată de a restricționa sau elimina coloranții sintetici, ceea ce determină companiile să reformuleze produsele. De exemplu, retailerul Target a anunțat recent eliminarea coloranților sintetici din gama sa de cereale.

În Uniunea Europeană, cadrul este neutru din punct de vedere tehnologic, însă principiul precauției, reevaluările periodice și interdicțiile punctuale încurajează indirect utilizarea culorilor naturale, deoarece companiile încearcă să reducă riscurile de reglementare.

Culoarea, un instrument strategic pentru branduri

În peisajul digital actual, rețelele sociale au un rol major în influențarea atractivității produselor alimentare și a băuturilor. Aspectul vizual devine un factor decisiv în alegerea consumatorilor, iar culorile vibrante contribuie la creșterea vizibilității brandurilor.

Culoarea nu mai este doar un element estetic, ci și un instrument strategic care transmite emoție și semnificație. Nuanțele de roșu, portocaliu și galben sunt asociate frecvent cu energia și prospețimea, în timp ce albastrul și violetul sugerează noutate și explorare. Verdele, la rândul său, consolidează percepția de produs natural și vegetal.

„Apropierea foarte mare de nuanța Brilliant Blue le va permite clienților să creeze experiențe culinare noi și interesante, fără a face compromisuri în ceea ce privește caracterul natural al produselor”, mai spune Nathalie Pauleau.