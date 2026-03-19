Ți-ai făcut vreodată inventarul frigiderului în lunile reci? Dacă am putea privi în frigiderele tuturor românilor, am descoperi un amestec interesant de produse tradiționale și ingrediente noi. O analiză realizată de Carrefour România împreună cu NielsenIQ, în cadrul inițiativei „Frigiderul cu Bun Gust”, arată cum arată coșul de cumpărături al românilor în sezonul rece. Rezultatul nu este doar o listă de cumpărături, ci un tipar de consum. Mesele de zi cu zi se construiesc din aceleași ingrediente care cresc în vânzări în lunile reci, fie din obișnuință, fie din nevoia de alimente mai consistente sau mai bogate în nutrienți.

Un exemplu simplu de meniu arată cum se leagă aceste alegeri:

Mic dejun: terci de ovăz cu mere și semințe

Ovăzul rămâne constant în preferințe, iar merele locale au o evoluție bună în sezonul rece. Semințele apar tot mai des în coș, ca adaos rapid pentru mic dejun.

Gustare: iaurt grecesc cu clementine

La capitolul proteine, lactatele rămân constante în frigiderul românilor. Produse precum kefirul, iaurtul grecesc sau smântâna sunt mai des cumpărate în lunile reci, iar clementinele au cea mai mare creștere sezonieră, cu volume de până la nouă ori mai mari.

Prânz: piept de pui la cuptor cu cartofi și morcovi

Carnea de pui depășește porcul în preferințe, în special pieptul de pui. Cartoful rămâne baza mesei, pe lângă cartofii albi românești, crescând interesul pentru cartofii violet, ale căror vânzări au crescut cu peste o treime față de anul anterior.

Morcovii sunt o alegere constantă în sezonul rece, iar interesul pentru baby morcovi este în creștere. O surpriză a sezonului este salata pak choi, care apare mai des în coșurile de cumpărături față de restul anului.

Gustare: o portocală

În lunile reci, citricele domină clar categoria fructelor. Portocalele se consumă de patru ori mai mult decât în restul anului, semn clar că citricele devin un reflex în sezonul rece. În total, acestea depășesc cantitativ bananele în coșul de cumpărături al românilor.

Merele locale au și ele o evoluție pozitivă. În magazinele Carrefour cresc vânzările merelor provenite din cooperativele Grădina Noastră din Zărand și Voinești, în sortimente precum Red Delicious, Golden sau Granny Smith. În sezonul rece apar și portocalele roșii sau cele maro, tipice acestei perioade.

Cină: salată cu ouă, roșii și ceapă, cu ulei de măsline și pâine țărănească

Ouăle sunt produsul cu cea mai mare creștere a numărului de unități cumpărate, în special variantele bio sau cod 1. Roșiile și ceapa rămân prezente chiar și în sezonul rece, iar interesul pentru pâinea cu etichetă curată și uleiurile alternative, cum este cel de măsline, este în creștere.

În magazinele Carrefour se remarcă roșiile roz românești, roșiile cherry și cele prunișoare, toate cu creșteri față de iarna trecută.

Ceapa galbenă, mai ales cea din programul Filiera Calității Carrefour, a înregistrat o creștere de peste o treime. În același timp, castraveții Fabio românești au avut o creștere de peste 50%.

O metodă simplă pentru un coș echilibrat

După ce vedem ce cumpără românii iarna, apare o întrebare simplă: cum putem organiza cumpărăturile astfel încât mesele zilnice să fie echilibrate?

Carrefour România propune metoda 5-4-3-2-1, susținută de nutriționiști, ca reper pentru organizarea coșului de cumpărături. Ideea este simplă:

5 tipuri de legume

4 tipuri de fructe

3 surse de proteine

2 porții de carbohidrați complecși

1 tip de grăsime sănătoasă

Nu este o regulă strictă, ci o orientare care ajută la alegerea unor alimente variate atunci când facem cumpărăturile pentru câteva zile.

„Sezonul rece solicită suplimentar organismul. Prin aplicarea metodei 5-4-3-2-1 pentru un coș echilibrat, cumpărăturile și organizarea meselor săptămânale devin mai clare și mai ușor de gestionat”, explică medicul Mihail Pautov.

Privit astfel, coșul de cumpărături nu mai este o listă lungă de produse, ci o rutină alimentară recognoscibilă. Ingredientele se repetă pentru că răspund unor nevoi simple: sunt accesibile, ușor de combinat și potrivite sezonului rece.