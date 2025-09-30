Holiday Inn Express by IHG a lansat, în premieră mondială, un dispozitiv de cameră care transformă diminețile printr-un concept inedit: trezirea cu miros de mic dejun, conform ihgplc.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Noul Breakfast Alarm Clock este primul ceas deșteptător pe bază de arome creat și dezvoltat de un brand hotelier. Dispozitivul funcționează ca un difuzor de parfumuri și le oferă oaspeților posibilitatea de a fi treziți de mirosul preferat, în locul alarmelor stridente.

Holiday Inn Express introduce acest concept în toate hotelurile sale din Australia și Noua Zeelandă, dar și în unități participante din Singapore, Thailanda și Japonia, începând cu 20 octombrie 2025. Oaspeții își pot alege aroma preferată și se pot bucura dimineața de mirosul irezistibil al cafelei, baconului sau al brioșelor cu afine. În Japonia va fi disponibilă aroma de pere Nashi, iar în Singapore și Thailanda cea de mango.

Lansarea este inspirată de o cercetare realizată de Holiday Inn Express, care arată că 9 din 10 călători din Asia-Pacific au probleme cu somnul într-o săptămână obișnuită, iar 58% dintre aceștia spun că un miros plăcut îi ajută să se simtă mai bine la trezire, mai ales atunci când sunt departe de casă. Printre aromele preferate enumerate de respondenți s-au numărat cafeaua sau ceaiul (56%), baconul și ouăle (43% în Australia), produsele de patiserie (38%) și fructele proaspete (30%).

Dean Jones, Vice President of Commercial, East Asia & Pacific, IHG Hotels & Resorts, a declarat: „Știm din cercetare că turiștii din Asia-Pacific se confruntă cu probleme legate de somn și că mulți sar peste micul dejun atunci când călătoresc,uneori pentru a economisi bani. Am gândit în mod intenționat experiența Holiday Inn Express pentru a oferi cele mai bune lucruri din ambele lumi: tot ce este necesar pentru un somn odihnitor, plus un mic dejun cald gratuit. Ne dorim ca oaspeții să profite la maximum de șederea lor la noi, fie că este vorba de muncă, relaxare sau ambele, iar cercetarea a fost o modalitate excelentă de a ne concentra atenția pentru a face mai mult din ceea ce contează cu adevărat.

Holiday Inn Express înseamnă să le oferim oaspeților mai mult din ceea ce contează, așa că am vrut să ridicăm această experiență la un nivel nou cu ceva ce știm că nu vor uita niciodată. Trezirea și menținerea unei rutine în timpul călătoriilor poate fi mai dificilă decât pare, iar cercetarea ne-a subliniat acest lucru. Dar știm și puterea mirosului: acea primă adiere de cafea sau de croissant proaspăt poate face minuni, mai ales atunci când este gratuită.”

Noul ceas face parte din misiunea brandului de a oferi oaspeților o experiență completă de somn și trezire: de la perne moi sau ferme la alegere, jaluzele blackout și dușuri puternice, până la porturi de încărcare lângă pat. Toate aceste facilități sunt gândite pentru a garanta o „Express Recharge” la fiecare ședere.

Dispozitivul Breakfast Alarm Clock va fi disponibil pentru o perioadă limitată.