În timp ce milioane de tone de alimente ajung anual la gunoi în Europa și în România, tot mai mulți oameni trăiesc fără siguranța unei mese zilnice. Cu ocazia Zilei Mondiale a Foamei, marcată pe 28 mai, Federația Băncilor pentru Alimente din România atrage atenția asupra realităților dramatice întâlnite în comunitățile vulnerabile și face apel la companii să redirecționeze surplusul alimentar către persoanele aflate în nevoie.

Potrivit datelor prezentate de organizație, România generează aproximativ 3,45 milioane de tone de deșeuri alimentare anual, în timp ce 27,4% din populație este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. La nivelul Uniunii Europene, peste 58,2 milioane de tone de alimente sunt irosite în fiecare an.

Reprezentanții Băncilor pentru Alimente spun că, dincolo de statistici, realitatea din teren este mult mai dură. În comunitățile vulnerabile, voluntarii întâlnesc copii care nu au avut zile întregi o masă completă sau care sunt hrăniți aproape exclusiv cu cartofi. În unele cazuri, foamea este atât de mare încât cei mici „ajung să muște direct din ambalajele produselor, din disperarea de a ajunge mai repede la mâncare”.

Situații dramatice apar și în rândul vârstnicilor, spun reprezentanții federației. Mulți sunt obligați să aleagă între medicamente și hrană, iar unii recunosc că în ultimele zile „au mâncat doar pastile”.

- articolul continuă mai jos -

Hrana, primul pas spre stabilitate

Federația Băncilor pentru Alimente susține că accesul la hrană înseamnă mai mult decât satisfacerea unei nevoi imediate. Organizația vorbește despre efectele pe termen lung pe care le poate avea acoperirea unei nevoi de bază: copiii se pot concentra la școală, părinții se pot gândi la educația celor mici, iar persoanele vârstnice își pot urma tratamentele medicale în condiții mai bune.

„Ceea ce construim zi de zi prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente nu este doar un sistem logistic de recuperare a surplusului, ci o plasă de siguranță umană. Ceea ce ne dorim, de fapt, să construim împreună, este o lume în care nimeni nu merge la culcare flămând”, a declarat Romuald Bulai, președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România.

Peste 325.000 de persoane sprijinite în România

Federația Băncilor pentru Alimente din România face parte din rețeaua europeană FEBA și colaborează la nivel național cu peste 850 de ONG-uri. În prezent, organizația spune că sprijină peste 325.000 de persoane vulnerabile.

De la înființare, în 2016, și până la finalul anului 2025, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a colectat peste 41.000 de tone de produse, echivalentul a peste 76 de milioane de porții de hrană distribuite către persoane vulnerabile.

Apel către companii

Cu ocazia Zilei Mondiale a Foamei, organizația face apel către companiile din sectorul agroalimentar și retail să redirecționeze alimentele care nu mai pot fi valorificate comercial, dar care sunt încă sigure pentru consum.

„Surplusul alimentar poate deveni sprijin real pentru oameni”, transmit reprezentanții Federației, care susțin că reducerea risipei alimentare și combaterea foametei trebuie tratate ca parte a aceleiași soluții.