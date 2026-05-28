Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) lansează o nouă campanie de prevenire a consumului de alcool și îi provoacă pe români să renunțe complet la alcool pe parcursul lunii iunie. Campania, desfășurată în perioada mai-iunie 2026, pune accent pe impactul consumului de alcool asupra sănătății și pe influența presiunii sociale, mai ales în rândul adolescenților.

Sub mesajul „Fii tu însuți, fără filtre, fără alcool!”, campania se adresează adolescenților, părinților și publicului larg și include sesiuni de informare, materiale educative și acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică din țară.

INSP declară iunie „Luna Națională fără Consum de Alcool”

Potrivit instituției, inițiativa își propune să îi încurajeze pe oameni să își analizeze propriile obiceiuri și relația cu alcoolul.

„Alegeți să nu consumați deloc alcool pe parcursul lunii iunie și deveniți astfel un exemplu pentru copiii dumneavoastră!”, transmite INSP.

Campania vine și cu o întrebare adresată publicului: cât de multe dintre obiceiurile noastre sunt alegeri personale și cât reprezintă influențe sociale sau comportamente normalizate?

INSP: „Nu există un nivel sigur de consum”

Unul dintre mesajele centrale ale campaniei este legat de riscurile consumului de alcool, chiar și în cantități considerate moderate.

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanții INSP atrag atenția că nu există un nivel „sigur” de consum și că riscurile cresc odată cu frecvența și cantitatea consumată.

Datele prezentate de instituție arată că alcoolul provoacă anual aproximativ 2,6 milioane de decese la nivel global și este asociat cu peste 200 de afecțiuni medicale, inclusiv diferite tipuri de cancer, boli cardiovasculare, tulburări psihice și afecțiuni neurologice.

La nivel mondial, aproximativ 7% dintre persoanele de peste 15 ani trăiesc cu afecțiuni legate de consumul de alcool.

Adolescenții, printre cei mai expuși

INSP atrage atenția că adolescenții sunt deosebit de vulnerabili în fața consumului de alcool, în condițiile în care creierul continuă să se dezvolte până în jurul vârstei de 25 de ani.

Consumul precoce poate afecta dezvoltarea emoțională și cognitivă și poate crește riscul de dependență la maturitate.

Instituția subliniază și rolul presiunii sociale în deciziile tinerilor și consideră că familia și școala au un rol important în prevenție.

Părinții, considerați principalul model pentru copii

Campania pune accent și pe influența părinților asupra comportamentului copiilor. Atitudinea față de alcool, discuțiile din familie și propriile obiceiuri pot influența alegerile viitoare ale celor mici, spun reprezentanții INSP.

Prin provocarea lansată pentru luna iunie, instituția îi încurajează pe părinți să devină un exemplu concret pentru copii prin renunțarea completă la alcool timp de 30 de zile.

Potrivit INSP, „Luna Națională fără Alcool” nu este doar o campanie de sănătate publică, ci și o invitație la reflecție asupra modului în care obiceiurile sociale influențează comportamentele de zi cu zi.

Instituția îi încurajează pe români să privească luna iunie ca pe un exercițiu de sinceritate și autocunoaștere, „fără filtre și fără alcool”.