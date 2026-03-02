Un aliment banal ar putea fi „combustibilul” secret pentru mușchii vârstnicilor, conform unui nou studiu

02 mart. 2026, Nutriție
1463
FOTO: Dreamstime/ Oxana Zaytseva

O porție zilnică dintr-un aliment specific ar putea ajuta la stimularea forței musculare în cazul adulților de vârsta a treia, indică o cercetare recentă, anunță Fox News.

Adulții de peste 65 de ani care au consumat aproximativ trei linguri de unt de arahide zilnic, timp de șase luni, și-au îmbunătățit performanța la un test cheie de mobilitate a părții inferioare a corpului, comparativ cu un grup de control. Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea Deakin din Australia.

Cercetarea, publicată luna trecută în Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a monitorizat 120 de vârstnici care locuiau singuri și prezentau risc de cădere.

Secunde care fac diferența

Deși viteza de deplasare nu s-a îmbunătățit, cei care au consumat unt de arahide natural au reușit să se ridice și să se așeze pe un scaun de cinci ori consecutiv cu aproximativ 1,2 secunde mai rapid decât cei care nu au inclus acest aliment în dietă.

„În acest studiu, am măsurat diferite dimensiuni ale funcției fizice, precum mobilitatea, echilibrul, forța și rezistența musculară”, a declarat dr. Sze-Yen Tan, coordonatorul studiului. „Intervenția cu unt de arahide a avut un efect pozitiv asupra puterii musculare, esențială pentru activități precum ridicarea de pe scaun sau urcatul scărilor.”

- articolul continuă mai jos -

Deși o îmbunătățire de 1,23 secunde pare infimă, specialiștii subliniază că, din punct de vedere clinic, o diferență de chiar și o secundă este semnificativă și poate fi asociată cu un risc mai scăzut de dizabilitate fizică pe viitor.

Mai multă proteină, fără kilograme în plus

Un aspect interesant al studiului este că participanții din grupul cu unt de arahide și-au crescut aportul de proteine și grăsimi sănătoase fără a lua în greutate pe parcursul celor șase luni.

De ce este importantă puterea musculară?

  • Este capacitatea de a genera forță rapid.

  • Ajută la „recuperare” în cazul unei împiedicări, prevenind căzăturile.

  • Facilitează independența funcțională (activitățile casnice zilnice).

Nu este un „leac universal”

Experții avertizează însă că untul de arahide nu trebuie privit ca o soluție magică. Dr. Sam Setareh, cardiolog la Cedars-Sinai Medical Center (care nu a fost implicat în studiu), a subliniat că îmbunătățirea este modestă.

„Strategia optimă pentru prevenirea căzăturilor combină un aport adecvat de proteine cu antrenamentul de rezistență (cu greutăți) și exercițiile de echilibru”, a adăugat acesta.

Avantajele untului de arahide pentru seniori

  • Accesibil: Este un aliment ieftin și ușor de găsit.

  • Textură: Este ușor de consumat chiar și de către persoanele cu probleme dentare.

  • Nutritiv: 43 de grame (aprox. 3 linguri) pe zi oferă un plus considerabil de energie și nutrienți.

Studiul a fost finanțat de „The Peanut Institute”, o organizație nonprofit, însă cercetătorii au precizat că aceștia nu au fost implicați în designul studiului sau în analiza datelor.

Dacă te gândești să introduci acest obicei în dieta ta sau a unei persoane dragi, alege varianta naturală, fără zahăr adăugat sau uleiuri hidrogenate (ulei de palmier). Gustul e la fel de bun, dar beneficiile sunt reale!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

