În urma visului unei familii entuziaste, o companie românească a devenit producător de ulei de măsline. Și nu orice fel de ulei, ci unul din gama premium. Iar acum, compania D’Olive a arătat consumatorilor și latura spirituală a acestui produs, într-o îmbinare spectaculoasă de gust, miros și muzică simfonică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Poezia uleiului de măsline

„Primăvara” lui Vivaldi pare a fi cea mai potrivită melodie care să se armonizeze cu uleiul obținut din măslinele recoltate timpuriu. Aromele discrete de iarbă proaspăt tunsă, de fân, și cele de frunză de tomată și măr verde parcă se dezlănțuie mai puternic atunci când sunt percepute cu această melodie în fundal, crede David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume.

În schimb, pentru uleiul obținut din măslinele culese mai târziu, Bach s-a dovedit a fi o alegere mai potrivită. „Echilibrul și prietenia acestei muzici par să se potrivească mai bine cu aromele acestui ulei”, consideră pianistul care a acompaniat degustarea. La aromă se adaugă și o discretă notă de coajă de banană, iar iuțeala și ușoara amăreală sunt atenuate, devenind prietenoase. Chiar și culoarea arată că fructele au adunat mai mult soare…

D’Olive, brandul românesc de ulei de măsline din Creta

La numai 14 ani, David Filipaș a devenit cel mai tânăr somelier specializat în degustarea uleiului de măsline. A obținut certificarea Olive Oil School of Spain (ESAO) de la Universitatea Politehnică din Valencia. El a finalizat programul intensiv de somelier de ulei de măsline, al Olive Oil School of Spain la Universitatea Politehnică din Valencia.

David Filipaș deține, alături de familia lui, brandul D’Olive, care comercializează ulei de măsline extravirgin produs în Creta. De curând au cumpărat și o livadă de măslini, astfel că vor trece și la producția proprie.

Povestea a început cu o vacanță în Creta, pe când David avea șapte ani. „David spunea mereu că îi place mâncarea. Mereu adăuga ulei. Probabil că atunci ne-a intrat în subconștient. Ne-am întors fără nici un gând”, povestește Cosmin Filipaș, tatăl lui David. „În 2020 cineva m-a întrebat dacă vrem să vindem și ulei de măsline în rețeaua noastră de băcănii. Am acceptat, dar fără nici o așteptare. Și am văzut o reacție foarte bună!”, continuă povestea.

Acela a fost momentul de declic: „Atunci ne-am adus aminte de gustul acela din Creta, iar David, în 2021, la masă mânca pâine cu ulei de măsline. În 2023 a spus că vrea să fie parte din această afacere și să promoveze online. Așa s-a alăturat și el afacerii”, își amintește Cosmin Filipaș.

Livada românească de măslini din Creta

A urmat o creștere spectaculoasă. „An de an am reușit să dublăm cifra de afaceri și cantitatea de ulei pusă pe piață. Importantă a fost și calitatea produsului. Dacă nu ai un produs bun, indiferent ce strategie ai avea, la un moment dat cineva își dă seama. Dar dacă produsul e bum, lucrurile merg!”, spune proprietarul D’Olive.

„Oamenii au văzut produsul, dar au văzut și familia din spatele lui. Și asta i-a făcut să capete încredere”, a dezvăluit Cosmin Filipaș secretul succesului său.

Următorul obiectiv al companiei, pe termen scurt, este de a pătrunde pe piața din Statele Unite.

D’Olive este un brand românesc fondat de familia Filipaș în octombrie 2020. Compania importă și distribuie uleiuri extravirgine 100% grecești, obținute prin presare la rece din măsline Koroneiki, recoltate manual.

La sfârșitul anului trecut, familia Filipaș a cumpărat una dintre livezile de la care se aproviziona cu măsline. Livada de 3.000 de metri pătrați se află în zona Mesará, în sudul insulei Creta. Este o regiune fertilă și legendară, unde cultura măslinului datează de peste 4.000 de ani. Solul vulcanic și climatul blând fac din această parte a Cretei una dintre cele mai apreciate surse de ulei extravirgin din Europa.

„Ne securizăm sursa de autenticitate. Acolo unde alții cumpără o casă de vacanță, noi am ales un loc unde timpul are miros de pământ și de frunză de măslin”, a spus atunci Cosmin Filipaș.