Trei elevi de 16 ani din India au câștigat Earth Prize 2026, cea mai importantă competiție internațională dedicată tinerilor care dezvoltă soluții pentru probleme de mediu, după ce au creat un sistem simplu și accesibil pentru eliminarea microplasticelor din apă, relatează La Repubblica, citată de G4Media.

Vivaan Chhawchharia, Ariana Agarwal și Avyana Mehta, elevi ai Școlii Internaționale Jayshree Periwal din Jaipur, au dezvoltat Plas-Stick, un praf biodegradabil obținut din semințe de tamarind, care poate curăța apa contaminată cu microplastice fără a necesita energie electrică sau infrastructură complexă.

Invenția le-a adus premiul Earth Prize 2026, acordat în urma a aproape 23.000 de voturi exprimate de comunitatea globală.

Ideea a apărut în timpul unei vizite într-o comunitate rurală din India, unde cei trei adolescenți au observat dificultățile întâmpinate de populație în accesul la apă potabilă sigură. Confruntați cu realitatea consumului de apă stocată în recipiente comune, fără sisteme de filtrare, aceștia au decis să găsească o soluție practică pentru reducerea expunerii la microplastice.

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Potrivit datelor internaționale, peste 2,2 miliarde de persoane nu au acces la servicii de apă potabilă gestionate în condiții de siguranță. În aceste condiții, contaminarea cu microplastice reprezintă o problemă suplimentară, dificil de rezolvat în lipsa infrastructurii moderne.

Cum funcționează Plas-Stick

Semințele de tamarind, considerate de regulă un deșeu agricol după utilizarea fructului în alimentație, au devenit materia primă a proiectului.

Pudra creată de cei trei elevi este adăugată în apa contaminată, unde proprietățile naturale ale tamarindului determină agregarea particulelor de microplastic în grupuri vizibile. Acestea pot fi apoi îndepărtate cu ajutorul unui magnet portabil.

Sistemul nu necesită filtre costisitoare, nu produce reziduuri toxice și nu are nevoie de mentenanță specializată, fiind conceput pentru a putea fi utilizat inclusiv în comunități fără acces la energie electrică.

De la experiment la implementare

Înainte de câștigarea competiției, echipa a prezentat deja soluția în școli și comunități locale, ajungând la peste 8.000 de elevi și profesori prin demonstrații și activități de informare.

Premiul include și o finanțare de 12.500 de dolari, bani care vor fi folosiți pentru extinderea proiectului. Tinerii își propun să creeze centre locale de producție care să permită distribuirea Plas-Stick în comunitățile rurale din India, cu perspectiva unei extinderi internaționale.

„Câștigarea premiului Earth Prize are o importanță incredibilă pentru noi, deoarece atrage atenția asupra unei probleme adesea invizibile, dar care afectează zilnic comunitățile din toată India. Plas-Stick a fost conceput pentru a fi simplu, economic și accesibil. Acest sprijin ne permite să extindem proiectul dincolo de școlile-pilot”, au declarat cei trei câștigători.

Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul doctorului Rajesh Khandelwal și în colaborare cu cercetători de la Indian Institute of Technology Guwahati.

„Câștigătorii premiului Earth Prize 2026 demonstrează încă o dată că vârsta nu reprezintă un obstacol în calea unei schimbări semnificative. Munca lor reflectă o combinație puternică de creativitate, determinare și o înțelegere profundă a comunităților cărora li se adresează”, a declarat Peter McGarry, fondatorul Earth Foundation.