Tulcea: Cantităţile de peşte confiscate de la braconierii din Deltă, în scădere continuă

Garda de Coastă, poliţiştii tulceni, jandarmii şi angajaţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au confiscat anul trecut peste 8 tone de peşte de la braconierii din Delta Dunării, de aproape patru ori mai puţin decât cantitatea ridicată în vederea confiscării în anul 2013, iar conducerea Administraţiei explică această scădere prin eliberarea în mediul natural a cantităţilor de peşte depreciate, pentru hrana păsărilor ihtiofage, transmite Agerpres.

Datele făcute publice de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) arată că anul trecut instituţia a confiscat peste 550 de kilograme de peşte.

„Această activitate este gestionată în principal de IPJ, dar şi de Serviciul Poliţiei Delta Dunării (SPDD), această entitate având o altă analiză în acest sens”, a menţionat şeful IPJ Tulcea, Nicolae Simion.

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi a confiscat anul trecut 54 de kilograme de peşte, iar comisarii ARBDD au ridicat în vederea confiscării 3,33 de tone de peşte, dar şi 5.371 de unelte de pescuit, cele mai multe, peste 3.400, fiind setci de tip monofilament şi setci din fir textil cu o lungime totală de 120,68 de kilometri.

„Din dispoziţia mea, colegii mei redau mediului natural cea mai mare parte din resursa capturată în plasele ilegal amplasate. O parte se predă, ce este degradat folosesc păsările ihtiofage. În loc să atace resursa piscicolă vie şi sănătoasă, se mulţumesc cu aceste resurse degradate”, a precizat, pentru AGERPRES, guvernatorul Rezervaţiei, Bogdan Bulete.

Datele furnizate AGERPRES de Garda de Coastă, instituţie care îşi desfăşoară activitatea în judeţele Tulcea şi Constanţa, arată că anul trecut poliţiştii de frontieră au indisponibilizat 5,2 tone de peşte şi 500 de kilogram de fructe de mare, precum şi 30 de kilometri de plase monofilament, peste 20 de alte unelte de pescuit şi 10 ambarcaţiuni cu motor.

De-a lungul timpului, au scăzut cantităţile de peşte confiscate de la braconierii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, zonă care cuprinde suprafeţe aflate pe teritoriul judeţelor Tulcea şi Constanţa, iar autorităţile au explicat situaţia prin intensificarea controalelor coroborat cu scăderea puterii financiare a braconierilor. O altă explicaţie ar fi ocuparea a tot mai multor persoane din Rezervaţie cu activităţi în domeniul turismului.

Spre comparaţie, în anul 2013, au fost confiscate 28.516,230 de kilograme de peşte, 43,8 kilograme de icre, 7.924 de unelte, 127 de bărci şi 88 de motoare de ambarcaţiuni, valoarea totală a acestor bunuri fiind estimată la 955.017,93 lei.

SPDD este în directa subordonare a Inspectoratului General al Poliţiei Române. AGERPRES / (A, AS – redactor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă)