Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani

15 iun. 2026, Retail
Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani
FOTO: Freepik
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Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Statele Unite ar putea impune taxe vamale de 100% pentru vinurile și șampaniile franceze dacă Franța nu renunță la taxa digitală aplicată marilor companii tehnologice americane, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a declarat că i-a transmis un mesaj direct președintelui francez Emmanuel Macron, cerând eliminarea taxei de 3% aplicate veniturilor obținute în Franța de marile companii din domeniul tehnologiei.

Liderul de la Casa Albă a susținut că, dacă Parisul va continua să taxeze companiile americane, Washingtonul va răspunde prin introducerea unor taxe vamale de 100% pentru vinul și șampania provenite din Franța.

„I-am spus lui Macron că nu ar trebui să taxeze companiile americane. Dacă o va face, nu vom avea altă alegere decât să impunem taxe de 100% pentru vinul și șampania franceză”, a afirmat Trump.

Până în prezent, nici Casa Albă și nici Palatul Élysée nu au comentat declarațiile președintelui american.

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Miza economică este una semnificativă. Potrivit datelor Eurostat, băuturile alcoolice s-au numărat printre principalele exporturi ale Uniunii Europene către SUA în 2024, cu o valoare de aproximativ 9 miliarde de euro. Printre produsele vizate s-ar putea număra șampania și coniacul, categorii asociate exclusiv unor regiuni din Franța și alte state europene.

Franța aplică din 2019 o taxă digitală de 3% asupra veniturilor generate pe teritoriul său de companiile cu încasări de peste 25 de milioane de euro în Franța și peste 750 de milioane de euro la nivel global. Măsura vizează în special marile platforme digitale americane și a fost criticată în repetate rânduri de administrațiile de la Washington.

Declarațiile lui Trump readuc în prim-plan tensiunile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, într-un context în care taxarea companiilor din sectorul tehnologic continuă să fie un subiect sensibil în relațiile transatlantice.

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