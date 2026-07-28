Sectorul IT continuă să ofere cele mai mari salarii din România, cu un venit mediu net de 8.000 de lei pe lună, însă majorările din ultimul an nu au reușit să țină pasul cu inflația. În același timp, angajații spun că salariile pe care și le doresc sunt, în medie, cu 30% mai mari decât cele pe care le încasează în prezent, potrivit datelor eJobs și Salario, citate de Mediafax.

Pe locurile următoare în topul celor mai bine plătite domenii se află petrolul și gazele, cu un salariu mediu net de 7.000 de lei, cercetarea-dezvoltarea, cu 6.800 de lei, construcțiile și instalațiile, cu 6.500 de lei, iar ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța, precum și industria navală și aeronautică înregistrează salarii medii de aproximativ 6.000 de lei net pe lună.

Salariile din retail și industria alimentară rămân sub media celor mai bine plătite sectoare

Pentru cititorii G4Food, relevante sunt salariile din domeniile care angajează cei mai mulți oameni din comerțul alimentar și industria alimentară.

Datele arată că:

retailul are un salariu mediu net de 4.300 de lei pe lună;

industria alimentară oferă, în medie, 4.500 de lei net;

call-center/BPO ajunge la 4.400 de lei;

transportul și logistica au o medie de 5.000 de lei;

serviciile înregistrează aproximativ 5.500 de lei net lunar.

Totodată, angajatorii din retail au publicat aproximativ 27.000 de locuri de muncă de la începutul anului, fiind urmați de sectorul serviciilor, cu 17.000 de posturi, industria alimentară, cu 14.000, și call-center/BPO, cu 12.000 de locuri de muncă.

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Inflația a redus puterea de cumpărare

Potrivit Roxanei Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, creșterile salariale nu au compensat ritmul în care au crescut prețurile.

„Chiar dacă în majoritatea domeniilor vorbim despre creșteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reali puterea de cumpărare a angajaților a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, chiar și la jumătate din nivelul inflației. În luna iunie, rata inflației a fost de 10,4%”, a declarat Roxana Drăghici.

Angajații din IT vor salarii cu 50% mai mari

Datele Salario arată că, în medie, candidații se așteaptă la salarii cu 30% peste nivelul veniturilor actuale.

Cea mai mare diferență este în IT, unde angajații își doresc salarii cu aproximativ 50% mai mari decât cele oferite în prezent pe piață, ceea ce înseamnă o medie de aproape 12.000 de lei net pe lună.

Diferențe importante între salariile actuale și așteptările candidaților apar și în asigurări (42%), industria auto, domeniul juridic și sectorul bancar (40%). În schimb, în petrol și gaze diferența este de 29%, în medicina alternativă de 14%, iar în instalații sanitare de 20%.

Potrivit datelor oficiale, salariul mediu net pe economie a fost de 5.684 de lei în luna mai, în creștere cu doar 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai redus ritm anual de creștere din ultimii ani. În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile aproximativ 15.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro alte 8.000 de posturi.