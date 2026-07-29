Ce mâncăruri au comandat românii în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Chipsurile, tequila și kimchi, printre cele mai cumpărate / Surpriză: Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%

29 iul. 2026, Retail
Ce mâncăruri au comandat românii în timpul Campionatului Mondial de Fotbal. Chipsurile, tequila și kimchi, printre cele mai cumpărate / Surpriză: Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%
Foto: Taste Atlas
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Campionatul Mondial de Fotbal nu a influențat doar audiențele și programul fanilor, ci și coșul de cumpărături. Datele transmise de Sezamo  la solicitarea G4Food arată că în perioada competiției românii au cumpărat semnificativ mai multe produse asociate vizionării meciurilor, dar și câteva categorii care au înregistrat creșteri neașteptate.

Analiza compară perioada desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal cu un interval similar de dinaintea începerii competiției.

Așa-numitul „coș de meci” a crescut vizibil. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate la chipsuri, cu o creștere de 31%, urmate de băuturile răcoritoare, plus 23%.

La capitolul băuturi alcoolice și ingrediente pentru cocktailuri, evoluțiile sunt și mai spectaculoase. Berea fără alcool a crescut cu 20%, berea cu arome cu 21%, iar categoria cocktailuri și accesorii pentru prepararea acestora a avansat cu 55%. Totodată, vânzările de aperitive alcoolice au fost mai mari cu 44%, cele de gin au crescut cu 22%, iar tequila a înregistrat cea mai mare evoluție, de 147%.

Vânzările de pufuleți au crescut cu 11%, iar cele de semințe cu 19%

Nici gustările clasice nu au lipsit din preferințele consumatorilor. Vânzările de pufuleți au crescut cu 11%, iar cele de semințe cu 19%.

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă produsele asociate urmăririi meciurilor, analiza arată și câteva tendințe surprinzătoare. Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%, în timp ce antipasti au avut un avans de 59%, susținut în mare parte de popularitatea tot mai mare a kimchiului.

Interesul pentru preparatele cu influențe mediteraneene se reflectă și în creșterea vânzărilor de brânză feta, plus 20%, respectiv fructe de mare, plus 26%.

O evoluție neașteptată apare și în zona produselor pentru întreținerea locuinței. Vânzările de soluții anticalcar au crescut cu 25%, categoria produselor de curățenie a avansat tot cu 25%, iar produsele pentru igienizare au înregistrat o creștere de 18%.

Datele arată însă că nu toate creșterile au fost influențate de competiția sportivă. Unele sunt specifice sezonului cald. Pepenele verde a avut un salt de 562%, iar înghețata de 80%, evoluții explicate de temperaturile ridicate și de consumul specific verii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
22 iul.
Heidi Klum își lansează propria gamă de chipsuri. Supermodelul a vizitat o fabrică de cartofi pentru a alege aroma câștigătoare
Heidi Klum își lansează propria gamă de chipsuri. Supermodelul a vizitat o fabrică de cartofi pentru a alege aroma câștigătoare
Retail
22 iul.
Analiză USDA: Românii cumpără mai multe alimente din import, dar aleg în primul rând după preț. Retailerii extind mărcile proprii și promoțiile
Analiză USDA: Românii cumpără mai multe alimente din import, dar aleg în primul rând după preț. Retailerii extind mărcile proprii și promoțiile
HoReCa
19 iul.
VIDEO | Chef Sosin: „Românii nu mai caută doar un sos picant, ci unul fără zahăr adăugat și fără aditivi” / „Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”
VIDEO | Chef Sosin: „Românii nu mai caută doar un sos picant, ci unul fără zahăr adăugat și fără aditivi” / „Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”
Retail
17 iul.
Unul dintre cei mai mari procesatori de carne de vită din Marea Britanie și Irlanda și-a majorat profitul, în ciuda scumpirii bovinelor
Unul dintre cei mai mari procesatori de carne de vită din Marea Britanie și Irlanda și-a majorat profitul, în ciuda scumpirii bovinelor
Retail
15 iul.
Aplicațiile care analizează alimentele schimbă modul în care cumpărăm. 94% dintre utilizatori renunță la produsele cu scor slab
Aplicațiile care analizează alimentele schimbă modul în care cumpărăm. 94% dintre utilizatori renunță la produsele cu scor slab

Cele mai noi articole

Porumbul fiert, vedeta începutului de vară: comenzile au crescut de aproape 7 ori într-o singură lună / Brânza cu roșii, combinația preferată de români
Porumbul fiert, vedeta începutului de vară: comenzile au crescut de aproape 7 ori într-o singură lună / Brânza cu roșii, combinația preferată de români
Pepenele galben, fructul verii cu beneficii pentru sănătate. Conține antioxidanți, hidratează și susține sistemul imunitar
Pepenele galben, fructul verii cu beneficii pentru sănătate. Conține antioxidanți, hidratează și susține sistemul imunitar
Kombucha sau apa de cocos? Ce alegi vara și la ce trebuie să fii atent / Tania Fântână (nutriționist): Înainte de a pune o sticlă în coșul de cumpărături, merită să citim cu atenție eticheta
Kombucha sau apa de cocos? Ce alegi vara și la ce trebuie să fii atent / Tania Fântână (nutriționist): Înainte de a pune o sticlă în coșul de cumpărături, merită să citim cu atenție eticheta
VIDEO | Fermierul viitorului ar putea conduce ferma „din șezlongul de pe malul piscinei”, cu ajutorul AI / Viorel Marin: „De ce trebuie să stea tot timpul în grajd?”
VIDEO | Fermierul viitorului ar putea conduce ferma „din șezlongul de pe malul piscinei”, cu ajutorul AI / Viorel Marin: „De ce trebuie să stea tot timpul în grajd?”
UPDATE | G4Media: Dragoș Constantin, fost consilier al lui Clotilde Armand, numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale / Dragoș Constantin: „Nu este vorba despre o sinecură”
UPDATE | G4Media: Dragoș Constantin, fost consilier al lui Clotilde Armand, numit în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale / Dragoș Constantin: „Nu este vorba despre o sinecură”