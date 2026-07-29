Campionatul Mondial de Fotbal nu a influențat doar audiențele și programul fanilor, ci și coșul de cumpărături. Datele transmise de Sezamo la solicitarea G4Food arată că în perioada competiției românii au cumpărat semnificativ mai multe produse asociate vizionării meciurilor, dar și câteva categorii care au înregistrat creșteri neașteptate.

Analiza compară perioada desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal cu un interval similar de dinaintea începerii competiției.

Așa-numitul „coș de meci” a crescut vizibil. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate la chipsuri, cu o creștere de 31%, urmate de băuturile răcoritoare, plus 23%.

La capitolul băuturi alcoolice și ingrediente pentru cocktailuri, evoluțiile sunt și mai spectaculoase. Berea fără alcool a crescut cu 20%, berea cu arome cu 21%, iar categoria cocktailuri și accesorii pentru prepararea acestora a avansat cu 55%. Totodată, vânzările de aperitive alcoolice au fost mai mari cu 44%, cele de gin au crescut cu 22%, iar tequila a înregistrat cea mai mare evoluție, de 147%.

Vânzările de pufuleți au crescut cu 11%, iar cele de semințe cu 19%

Nici gustările clasice nu au lipsit din preferințele consumatorilor. Vânzările de pufuleți au crescut cu 11%, iar cele de semințe cu 19%.

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Pe lângă produsele asociate urmăririi meciurilor, analiza arată și câteva tendințe surprinzătoare. Categoria icre și tartinabile din pește a înregistrat o creștere de 28%, în timp ce antipasti au avut un avans de 59%, susținut în mare parte de popularitatea tot mai mare a kimchiului.

Interesul pentru preparatele cu influențe mediteraneene se reflectă și în creșterea vânzărilor de brânză feta, plus 20%, respectiv fructe de mare, plus 26%.

O evoluție neașteptată apare și în zona produselor pentru întreținerea locuinței. Vânzările de soluții anticalcar au crescut cu 25%, categoria produselor de curățenie a avansat tot cu 25%, iar produsele pentru igienizare au înregistrat o creștere de 18%.

Datele arată însă că nu toate creșterile au fost influențate de competiția sportivă. Unele sunt specifice sezonului cald. Pepenele verde a avut un salt de 562%, iar înghețata de 80%, evoluții explicate de temperaturile ridicate și de consumul specific verii.