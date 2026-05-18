Nu toate resturile de legume ajung inevitabil la gunoi. Unele pot produce frunze noi, rădăcini sau chiar plante întregi, dacă sunt păstrate în apă sau plantate corect în pământ. Dincolo de economia făcută în bucătărie, procesul este și o metodă practică de a reduce risipa alimentară și de a înțelege mai bine cum cresc plantele, potrivit deepgreenpermaculture.

Potrivit specialiștilor în grădinărit urban și sustenabilitate, multe legume și ierburi aromatice pot fi regenerate din părțile care rămân de obicei după gătit: baze de tulpini, rădăcini, tuberculi sau semințe. Rezultatele depind însă de prospețimea resturilor, lumină, apă și temperatură.

Unele plante cresc surprinzător de repede, în timp ce altele produc doar frunze verzi și nu refac complet leguma originală.

Ce legume pot fi regenerate din resturi alimentare

Ceapa verde

Ceapa verde este una dintre cele mai ușor de regenerat legume.

Se păstrează aproximativ 5-7 centimetri din partea albă, cu rădăcinile intacte, apoi se pune într-un pahar cu apă, astfel încât rădăcinile să fie acoperite. Recipientul trebuie așezat într-un loc luminos, iar apa schimbată la câteva zile.

În aproximativ o săptămână apar fire noi de ceapă verde.

- articolul continuă mai jos -

Salata verde

Baza salatei poate produce frunze noi dacă este păstrată într-un vas puțin adânc cu apă.

Se lasă aproximativ 2-5 centimetri din partea inferioară a salatei și se așază într-un loc însorit. Apa trebuie schimbată regulat pentru a preveni deteriorarea plantei.

Frunzele noi apar, de regulă, după aproximativ o săptămână.

Țelina

Și țelina poate fi regenerată pornind de la baza tulpinilor.

Restul rămas după folosire se pune într-un vas cu puțină apă și se ține la lumină. După câteva zile apare creștere nouă în centrul plantei. Ulterior, țelina poate fi mutată în pământ.

Morcovii

Din morcovi nu se regenerează rădăcina propriu-zisă, însă partea superioară produce frunze verzi comestibile.

Se taie partea de sus a morcovului și se pune într-un vas puțin adânc cu apă, cu partea tăiată în jos. Frunzele apar relativ repede, iar apa trebuie schimbată constant.

Aceeași metodă poate funcționa și pentru sfeclă, ridichi sau napi, însă nici acestea nu refac rădăcina originală.

Usturoiul

Cățeii de usturoi pot produce rapid lăstari noi.

Se plantează în pământ cu partea ascuțită în sus, acoperiți ușor cu sol. Planta are nevoie de lumină și udare moderată.

Lăstarii verzi pot fi consumați sau planta poate fi lăsată să dezvolte un nou bulb.

Cartofii

Cartofii care au început să încolțească pot fi replantați.

Tuberculul se taie în bucăți, fiecare având cel puțin un „ochi”, apoi se lasă la uscat o zi sau două înainte de plantare.

Bucățile se plantează în pământ cu mugurele orientat în sus, iar după câteva săptămâni apar noile plante.

Cartofii dulci

Cartofii dulci pot produce lăstari noi dacă sunt ținuți parțial în apă.

Tuberculul se taie în jumătate și se fixează deasupra unui recipient cu apă. După apariția lăstarilor, aceștia se desprind și se plantează în pământ.

Prazul

Prazul se regenerează similar cu ceapa verde.

Baza cu rădăcini se pune într-un vas cu apă și se ține într-un loc luminos. Creșterea nouă apare din centrul plantei.

Feniculul

Baza bulbului de fenicul, păstrată cu rădăcina intactă, poate produce rădăcini și lăstari noi.

După ce apar primele semne de creștere, planta poate fi mutată în pământ și îngrijită ca o cultură obișnuită.

Bok choy

Această varietate asiatică de varză poate fi regenerată din bază.

Se păstrează partea inferioară și se pune într-un vas cu apă, într-un loc însorit. După apariția rădăcinilor, planta poate fi transferată în sol.

Roșiile și ardeii

În cazul roșiilor, ardeilor și ardeilor iuți, regenerarea se face din semințe.

Semințele trebuie curățate, uscate câteva zile și apoi plantate într-un substrat pentru răsaduri. Plantele au nevoie de lumină multă și umiditate constantă.

Potrivit specialiștilor în grădinărit, răsadurile pot fi mutate afară doar în sezonul cald, după dezvoltarea mai multor frunze.

Legumele care nu pot fi regenerate ușor

Nu toate legumele pot fi refolosite cu succes.

Broccoli și conopida, de exemplu, sunt recoltate înainte ca planta să dezvolte structuri capabile de regenerare. Părțile consumate sunt inflorescențe imature, fără capacitate reală de propagare.

Și varza obișnuită este dificil de regenerat din resturile rămase în bucătărie, deoarece partea consumată nu mai conține suficienți muguri activi pentru o nouă creștere.

Kale, excepția din familia verzei

Spre deosebire de broccoli sau varză, kale poate produce rădăcini și frunze noi dacă o porțiune de tulpină rămâne intactă.

Tulpina se pune în apă, într-un loc luminos, iar după apariția rădăcinilor poate fi plantată în pământ.

Ierburile aromatice care pot fi regenerate

Mai multe plante aromatice se regenerează ușor din tulpini sau rădăcini:

busuioc

mentă

oregano

rozmarin

cimbru

salvie

lemongrass

ghimbir

turmeric

În majoritatea cazurilor, tulpinile se țin în apă până apar rădăcini, apoi se mută în ghivece.

Ghimbirul și turmericul pot fi replantați direct în pământ dacă au muguri vizibili.

De ce merită încercată regenerarea legumelor

Procesul nu înlocuiește complet o grădină sau culturile clasice, însă poate reduce risipa alimentară și oferă o metodă simplă de a obține verdețuri proaspete în casă.

Pentru copii, poate fi și o modalitate practică de a înțelege cum cresc plantele și cât de importantă este reutilizarea resurselor alimentare.