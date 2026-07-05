Bamele nu sunt printre cele mai populare legume în multe bucătării, însă cei care le-au descoperit spun că pot deveni rapid preferatele verii. O rețetă publicată de Southern Living și apreciată de numeroși cititori demonstrează că nu este nevoie de ingrediente complicate pentru un preparat gustos. Cu doar patru ingrediente și aproximativ 25 de minute, bamele capătă o crustă ușor crocantă la exterior și rămân fragede în interior.
Secretul acestei rețete este coacerea la temperatură ridicată, care intensifică aroma naturală a legumei și reduce textura lipicioasă pe care multe persoane o asociază cu bamele gătite prin alte metode. În plus, preparatul poate fi adaptat foarte ușor în funcție de preferințe. Rețeta nu dă gramaje clare, pentru că se poate găti în orice cantitate se dorește.
Bamele se spală bine și se șterg complet cu un prosop de bucătărie. Dacă extremitățile sunt prea tari, acestea pot fi îndepărtate, însă, în cazul unor bame fragede, pot fi lăsate intacte.
Fiecare păstaie se taie pe lungime, apoi se stropește cu ulei de măsline. Se asezonează cu sare, pudră de usturoi și puțin piper Cayenne.
Bamele se așază într-un singur strat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduc în cuptorul preîncălzit la 220°C. Se coc timp de 10 minute, apoi se întorc și se mai lasă încă 10 minute, până când marginile devin rumenite și ușor crocante.
Această metodă de preparare poate fi folosită și ca bază pentru alte combinații de arome. Pentru o variantă cu influențe asiatice, uleiul de măsline poate fi înlocuit cu chili crisp. Dacă preferați gusturile mediteraneene, la final puteți adăuga suc de lămâie proaspăt și parmezan ras. De asemenea, rețeta poate fi completată cu boia afumată, piper negru sau chimen, pentru un plus de savoare.
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