Dorinta de a slăbi reapare constant, la început de an sau primăvara, când mulți simt nevoia unei „resetări” alimentare. În acest context, internetul devine rapid o sursă de soluții prezentate drept „naturale” sau „miraculoase”. Cel mai recent exemplu este așa-numitul „truc cu sare roz”, devenit viral pe TikTok, notează publicația Parade.

Trendurile de slăbit de pe rețelele sociale prind ușor pentru că par simple, accesibile și fără efort. Promisiunea este tentantă: bei o singură băutură dimineața și kilogramele dispar. Sarea roz de Himalaya are deja o reputație pozitivă, datorită mineralelor și imaginii sale „naturale”, fiind percepută ca mai sănătoasă decât sarea obișnuită.

Medicii atrag însă atenția că astfel de „hack-uri” de wellness amestecă adesea obiceiuri banale, precum hidratarea, cu efecte placebo și afirmații fără bază fiziologică. Mai mult, concentrarea pe soluții rapide poate distrage atenția de la comportamentele care chiar ajută pe termen lung: mese echilibrate, aport suficient de proteine și fibre, mișcare regulată și control caloric realist.

„Influenceri de pe TikTok susțin că un amestec din aproximativ 240 ml de apă caldă, sare roz de Himalaya, suc de lămâie, cu sau fără ghimbir ori miere, băut în fiecare dimineață, ajută la slăbit, accelerează metabolismul, detoxifică organismul, reduce balonarea și îmbunătățește hidratarea, datorită electroliților din sare”, spune Dr. Richele Corrado, medic specialist în medicină internă și obezitate.

Ce este, de fapt, „trucul cu sare roz”

„Trucul cu sare roz este un amestec de apă, sare roz de Himalaya și suc de lămâie”, explică Dr. Mir Ali, chirurg bariatric. „Teoria este că ar accelera metabolismul, ar reduce balonarea și ar ajuta la slăbit.”

Promisiunea poate părea atractivă, dar gustul lasă de dorit. „Trebuie să vă spun că am încercat și eu acest amestec și nu înțeleg cum îl pot consuma oamenii, pentru că gustul nu este deloc grozav, cel puțin pentru mine”, spune Dr. Mike Sevilla, medic de familie.

Ajută „trucul cu sare roz” la slăbit?

Răspunsul medicilor este unanim. „Nu există absolut nicio dovadă științifică care să susțină această afirmație”, subliniază Dr. Corrado.

„Apa, sarea și sucul de lămâie pot avea unele beneficii, dar nu există niciun studiu care să arate că acest amestec ajută la slăbit”, confirmă Dr. Ali.

„Nu am văzut să funcționeze”, spune și Dr. Sevilla, care a discutat cu pacienți ce au încercat metoda.

Unii susțin că băutura ar „detoxifica” organismul. „Utilizatorii spun că detoxifică pentru că lămâia stimulează enzimele hepatice, iar sarea curăță colonul. În realitate, ficatul nu are nevoie de spălare”, explică Dr. Peter Balazs, specialist în hormoni și scădere în greutate.

Organismul elimină reziduurile prin urinare și scaun, procese care nu necesită sare roz sau lămâie. Apa, în schimb, ajută.

„Unii afirmă că alcalinizează corpul. Însă menținerea pH-ului este o sarcină complexă, gestionată de rinichi și plămâni. Alimentația nu poate modifica pH-ul sângelui. De asemenea, se spune că oferă electroliți perfecți, dar, de fapt, furnizează o cantitate mare și dezechilibrată de sodiu”, explică Dr. Balazs.

„Mulți dintre pacienții mei caută soluții rapide, precum trucul cu sare roz, pentru o victorie rapidă. Slăbitul este un proces pe termen lung”, spune Dr. Sevilla.

Există beneficii reale?

Luate separat și în doze corecte, unele ingrediente au beneficii. Împreună sau în exces, pot crea probleme. Apa rămâne componenta cea mai utilă.

„A bea apă dimineața, în loc de băuturi îndulcite, este un obicei bun, dar trucul cu sare roz nu adaugă nimic. Din contră, creșterea aportului de sare poate duce la retenție de apă și mai multă balonare”, spune Dr. Corrado.

„Sarea poate înlocui o parte din electroliți, iar sucul de lămâie conține puțină vitamina C și are un efect antioxidant ușor. Totuși, majoritatea adulților consumă deja prea multă sare, iar efectele asupra slăbirii sunt neglijabile”, explică Dr. Ali.

Este sigur „trucul cu sare roz”?

„Nu este un tratament lipsit de riscuri”, avertizează Dr. Balazs. Printre efectele posibile se numără eroziunea smalțului dentar, iritații ale stomacului și esofagului, diaree, creșterea tensiunii arteriale, afectarea rinichilor.

„Sucul de lămâie, mai ales dimineața, pe stomacul gol, poate agrava arsurile și indigestia, fiind acid”, adaugă Dr. Corrado.

„Detoxifică” sarea roz organismul?

„Nu, absolut deloc”, spune Dr. Corrado. „Apa ajută la detoxifiere prin susținerea rinichilor și ficatului, dar sarea roz nu adaugă nimic. Nu există dovezi că mineralele din sarea roz reduc balonarea sau îmbunătățesc detoxificarea.”

Ce funcționează cu adevărat

Pentru slăbit, medicii recomandă lucruri cunoscute, dar eficiente: alimentație bazată pe alimente integrale, bogate în fibre și proteine, mișcare regulată, somn suficient și gestionarea stresului. Pentru balonare, hidratarea corectă și reducerea excesului de sare și alimente ultraprocesate sunt pași esențiali.

În loc să ajute, „trucul cu sare roz” poate accentua balonarea și crea așteptări false. Soluțiile simple și constante rămân cele mai sigure.