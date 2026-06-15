Starbucks închide peste 2.000 de cafenele din Coreea de Sud după un scandal național / Campania care a declanșat proteste și a afectat vânzările companiei

15 iun. 2026, Articole / Reportaje
Starbucks închide peste 2.000 de cafenele din Coreea de Sud după un scandal național / Campania care a declanșat proteste și a afectat vânzările companiei
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Starbucks Korea va închide toate cafenelele din țară pentru câteva ore săptămâna viitoare, într-o măsură fără precedent adoptată după o campanie publicitară care a stârnit indignare la nivel național, potrivit Euronews.

Decizia vine după scandalul provocat de o promoție intitulată „Tank Day”, lansată pe 18 mai, exact în ziua în care Coreea de Sud comemorează revolta democratică din Gwangju din 1980.

Pentru mulți sud-coreeni, asocierea dintre termenul „tank” și aniversarea represiunii militare din Gwangju a fost considerată profund ofensatoare. În timpul intervenției armatei împotriva protestatarilor pro-democrație, autoritățile au raportat oficial 165 de morți, însă numeroși istorici și activiști consideră că bilanțul real ar fi fost mult mai mare.

Toate cafenelele Starbucks vor fi închise simultan

Operatorul local Starbucks Korea, controlat de grupul Shinsegae, a anunțat că toate cele peste 2.000 de unități din țară vor fi închise simultan timp de trei ore pentru sesiuni obligatorii de instruire privind sensibilitatea socială și contextul istoric.

Angajații vor participa la programe educaționale dedicate evenimentelor din Gwangju și impactului acestora asupra societății sud-coreene. Doar câteva cafenele din aeroporturi vor rămâne deschise.

Este pentru prima dată de la intrarea Starbucks pe piața sud-coreeană, în 1999, când compania oprește simultan activitatea la nivel național.

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Conducerea companiei va participa la sesiuni de instruire

Grupul Shinsegae a reacționat rapid după izbucnirea scandalului. Directorul executiv al operațiunilor Starbucks Korea a fost înlocuit chiar în ziua în care controversa a devenit publică.

Compania a admis ulterior că au existat mai multe erori interne, inclusiv aprobarea materialelor promoționale fără verificări suficiente și fără o analiză juridică adecvată.

Președintele grupului Shinsegae, Chung Yong-jin, împreună cu directorii principalelor companii din grup, vor participa la propriile sesiuni de instruire privind sensibilitatea socială și responsabilitatea corporativă.

Scandalul a afectat vânzările și a atras reacții politice

Controversa a generat proteste atât în Seul, cât și în Gwangju.

Potrivit operatorului Starbucks Korea, scandalul a dus la o scădere semnificativă a vânzărilor în primele zile după lansarea campaniei.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a criticat public incidentul, descriind situația drept un comportament „rușinos și lipsit de umanitate”.

Coreea de Sud reprezintă a treia cea mai mare piață Starbucks din lume, după Statele Unite și China, ceea ce transformă incidentul într-unul dintre cele mai importante scandaluri de imagine cu care s-a confruntat compania în regiune.

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