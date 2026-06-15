Brazilia, cel mai mare producător și exportator de cafea din lume, se îndreaptă către una dintre cele mai mari recolte din istoria recentă, într-un context în care piața globală încearcă să depășească perioada de volatilitate și deficit de ofertă din ultimii ani.

USDA estimează o producție de aproape 72 de milioane de saci, cea mai mare din ultimii ani. Revenirea ofertei globale ar putea relaxa piața, însă riscurile climatice și costurile ridicate continuă să preocupe producătorii.

Producție record de cafea verde

Potrivit celui mai recent raport al Serviciului Agricol Extern (FAS) al Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), producția braziliană de cafea verde este estimată la 71,9 milioane de saci de 60 kg în sezonul de comercializare 2026/27, în creștere cu 14,1% față de anul precedent. Evoluția este susținută de condițiile meteorologice favorabile și de intrarea culturilor de arabica în faza pozitivă a ciclului bienal de producție.

Prognoza depășește semnificativ nivelurile estimate pentru sezoanele anterioare, de 63 milioane de saci în 2025/26 și 65,5 milioane de saci în 2024/25, marcând o revenire importantă după mai mulți ani afectați de secetă și fenomene climatice extreme.

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Cafeaua Arabica, în top!

Motorul principal al creșterii este segmentul arabica, unde USDA estimează o majorare de 25%, până la 47,5 milioane de saci. Specialiștii atribuie această evoluție efectului ciclului bienal favorabil, extinderii suprafețelor cultivate, îmbunătățirii managementului plantațiilor și condițiilor climatice mai stabile.

În schimb, producția de robusta este prognozată să scadă cu 2,4%, până la 24,4 milioane de saci, după recolta excepțională înregistrată în sezonul precedent.

Chiar dacă estimările USDA sunt mai optimiste decât cele ale autorităților braziliene, toate instituțiile indică o creștere semnificativă a producției. Agenția guvernamentală CONAB estimează o recoltă de 66,7 milioane de saci, iar Institutul Brazilian de Geografie și Statistică (IBGE) prognozează 65,1 milioane de saci.

Exporturile revin puternic: peste 49,07 milioane de saci!

Pe fondul disponibilității mai mari de marfă, exporturile braziliene de cafea sunt așteptate să crească cu 29,6%, până la 49,07 milioane de saci.

Structura exporturilor ar urma să includă:

45 milioane de saci de cafea verde;

4 milioane de saci de cafea solubilă;

aproximativ 70.000 de saci de cafea prăjită.

Creșterea este cu atât mai relevantă cu cât începutul anului 2026 a fost marcat de livrări reduse. În perioada ianuarie-aprilie, exporturile au totalizat 11,5 milioane de saci, cu 24% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Germania a fost principalul cumpărător al cafelei braziliene în 2025, urmată de Statele Unite, Italia, Japonia și Belgia. Pentru piața americană, Brazilia rămâne furnizorul dominant, acoperind aproximativ 32% din importurile de cafea verde, înaintea Columbiei, Vietnamului și Hondurasului.

Recolta mare pune presiune pe prețuri

Perspectivele privind o ofertă mai abundentă au început deja să se reflecte în piață.

În aprilie 2026, prețul mediu al cafelei arabica în Brazilia a fost de 1.811,87 reali pe sac de 60 kg, cu 28% mai mic decât în aprilie 2025. În cazul robustei, declinul a fost și mai accentuat, de 46%, până la 917,05 reali pe sac, potrivit datelor dailycoffeenews.com

Pentru traderi și procesatori, această evoluție poate reprezenta un semnal pozitiv privind relaxarea tensiunilor din piață. Pentru producători însă, scăderea prețurilor vine într-un moment în care costurile de producție rămân ridicate.

Un indicator relevant este raportul dintre prețul cafelei și costul îngrășămintelor. Dacă în aprilie 2025 un fermier avea nevoie de 2,25 saci de arabica pentru a cumpăra o tonă de fertilizanți, în aprilie 2026 erau necesari aproape 5 saci de cafea pentru aceeași achiziție.

Riscul climatic nu a dispărut

În pofida perspectivelor favorabile pentru sezonul 2026/27, USDA atrage atenția asupra unei posibile apariții a fenomenului El Niño în a doua parte a anului.

Deși acest fenomen poate reduce riscul de îngheț în principalele regiuni producătoare din Brazilia, temperaturile excesive și precipitațiile în perioade critice de înflorire ar putea afecta deja recolta din sezonul 2027/28.

Astfel, piața globală a cafelei rămâne dependentă de evoluțiile climatice din America de Sud, chiar și în contextul unei recolte record.

Fermierii caută soluții pentru protejarea profitabilității

Pe fondul scăderii prețurilor și al costurilor ridicate, tot mai mulți producători brazilieni adoptă strategii de optimizare a exploatațiilor.

Printre soluțiile utilizate se numără sistemul „Zero Culturi, 100% Culturi”, care presupune împărțirea plantațiilor în blocuri de producție și blocuri de refacere, pentru a reduce consumul de inputuri și a îmbunătăți productivitatea pe termen lung.

Alți fermieri aleg diversificarea activităților prin introducerea culturilor de acoperire, a culturilor alimentare, a florilor sau prin dezvoltarea canalelor directe de vânzare pentru cafeaua de specialitate.

În paralel, autoritățile braziliene continuă să susțină sectorul prin intermediul fondului FUNCAFE, al cărui buget pentru 2026/27 a fost stabilit la 7,37 miliarde de reali (aproximativ 1,46 miliarde de dolari). Fondurile sunt destinate finanțării lucrărilor agricole, comercializării producției, achizițiilor de cafea, reabilitării plantațiilor și capitalului de lucru.

O piață care se reechilibrează

Estimările USDA sugerează că piața mondială a cafelei ar putea intra într-o etapă de reechilibrare după mai mulți ani marcați de deficit de ofertă și prețuri ridicate.

Stocurile finale ale Braziliei sunt prognozate să crească la 4,43 milioane de saci, față de 3,89 milioane de saci în sezonul precedent.

Pentru industria globală a cafelei, recolta record a Braziliei reprezintă o veste bună din perspectiva aprovizionării.

Pentru producători însă, provocarea se mută de la gestionarea deficitului de producție la menținerea profitabilității într-un context de prețuri în scădere și costuri care rămân la niveluri istorice ridicate.