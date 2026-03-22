Ești genul care dimineața fuge la sală? Sau aleargă prin parc? Chiar și o plimbare mai lungă cu câinele o poți considera „fitness”. Iar după mișcare ai nevoie de energie pentru a începe rutina zilnică. Aceste propuneri de mic dejun light, care se prepară rapid și simplu sunt exact ce-ți trebuie.
Este „combustibilul” perfect pentru o zi plină sau un antrenament.
Preparare: Fierbe ovăzul în lapte de migdale sau ovăz pentru o textură mai ușoară. Adaugă un praf de scorțișoară în timp ce fierbe, scorțișoara ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.
Personalizare: După ce s-a fiert, adaugă deasupra fructe de pădure (afine, zmeură) pentru că au cele mai puține calorii dintre toate fructele, dar cei mai mulți antioxidanți.
Un mic dejun sofisticat, de tip „brunch”.
Preparare: Sparanghelul trebuie gătit scurt (2-3 minute) la tigaie cu puțin usturoi, astfel încât să rămână crocant (al dente). Oul poșat (fiert în apă cu oțet, fără coajă) va funcționa ca un sos natural: când tai gălbenușul moale, acesta va îmbrăca sparanghelul și somonul.
Beneficiu: Sparanghelul este un diuretic natural excelent, ajutând la eliminarea retenției de apă din corp.
Preparare: Pune 150-200g iaurt grecesc într-un bol. Adaugă 2-3 linguri de cereale integrale (fără zahăr adăugat) sau granola și o mână de fructe de pădure (zmeură, afine, mure).
Secretul: Fructele de pădure sunt ideale pentru fitness deoarece au puține calorii și un conținut uriaș de antioxidanți.
