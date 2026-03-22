Ești genul care dimineața fuge la sală? Sau aleargă prin parc? Chiar și o plimbare mai lungă cu câinele o poți considera „fitness”. Iar după mișcare ai nevoie de energie pentru a începe rutina zilnică. Aceste propuneri de mic dejun light, care se prepară rapid și simplu sunt exact ce-ți trebuie.

Terci de ovăz (porridge) cu fructe

Este „combustibilul” perfect pentru o zi plină sau un antrenament.

Preparare: Fierbe ovăzul în lapte de migdale sau ovăz pentru o textură mai ușoară. Adaugă un praf de scorțișoară în timp ce fierbe, scorțișoara ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Personalizare: După ce s-a fiert, adaugă deasupra fructe de pădure (afine, zmeură) pentru că au cele mai puține calorii dintre toate fructele, dar cei mai mulți antioxidanți.

Toast cu sparanghel și ou poșat

Un mic dejun sofisticat, de tip „brunch”.

Preparare: Sparanghelul trebuie gătit scurt (2-3 minute) la tigaie cu puțin usturoi, astfel încât să rămână crocant ( al dente ). Oul poșat (fiert în apă cu oțet, fără coajă) va funcționa ca un sos natural: când tai gălbenușul moale, acesta va îmbrăca sparanghelul și somonul.

Beneficiu: Sparanghelul este un diuretic natural excelent, ajutând la eliminarea retenției de apă din corp.

Iaurt grecesc cu cereale și fructe de pădure