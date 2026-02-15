Un medic neurolog, care petrece zile întregi studiind funcționarea sistemului nervos, spune că sănătatea creierului copiilor începe la masă, într-un articol publicat de CNBC. Într-un articol recent, specialistul a explicat trei reguli alimentare esențiale pe care le urmărește în familia sa pentru a proteja creierul și sănătatea generală a copiilor. Aceste reguli se bazează pe cercetări actuale și practici nutriționale dovedite.

Regula 1: fără miere înainte de 12 luni

Prima regulă, spusă ferm de neurolog, este să nu ofere deloc miere copiilor sub un an. Mierea poate conține spori ai bacteriei Clostridium botulinum, care pot provoca botulism infantil. Tractul digestiv imatur al sugarilor nu poate stopa germinarea acestor spori, ceea ce duce la formarea toxinei botulinice, extrem de periculoasă pentru sistemul nervos. În cazuri grave, această toxină poate afecta musculatura respiratorie și poate pune viața în pericol. Recomandarea este susținută de autorități de sănătate precum CDC și Academia Americană de Pediatrie.

Regula 2: introducerea timpurie a alergenilor

Specialistul susține și o altă idee care a evoluat în ultimele decenii: expunerea timpurie la alergenii alimentari poate reduce riscul dezvoltării alergiilor. În trecut, părinților li se recomanda să întârzie introducerea alimentelor precum arahidele sau ouăle. Însă studiile arată acum că această întârziere poate crește riscul alergiilor severe. Introducerea unor alimente alergene în porții adecvate vârstei – după ce copilul poate consuma solide – poate sprijini toleranța imunologică și, pe termen lung, sănătatea creierului și sistemului imunitar.

Această abordare nu înseamnă că orice copil va tolera toate alimentele. Dar susține o dezvoltare normală a răspunsurilor imune și reduce anxietatea părinților legată de alergii.

Regula 3: Fără băuturi îndulcite în primul an de viață

Evită toate formele de calorii lichide și îndulcitorii non-nutritivi – care oferă gust, dar puțină sau deloc valoare nutrițională – în cazul copiilor sub vârsta de 1 an. Asta înseamnă fără sucuri, fără băuturi îndulcite cu zahăr (precum sucuri carbogazoase, băuturi din fructe sau ape aromatizate îndulcite) și fără băuturi îndulcite artificial (precum sucuri dietetice).

Excesul de zahăr poate provoca stres metabolic și poate activa circuite de recompensă similare celor implicate în dependențe. De asemenea, a fost asociat cu afectarea capacității de învățare și a memoriei. Chiar și cantități mici de băuturi zaharoase în primul an de viață sunt asociate cu un risc crescut de obezitate mai târziu, în copilărie. În plus, expunerea timpurie la gustul dulce poate consolida preferința pentru alimente dulci pe tot parcursul vieții, influențând reglarea emoțională și comportamentul pe termen lung.

Sucurile de fructe pot părea sănătoase, dar sunt un substitut slab pentru fructele întregi. Indiferent cât de naturale sau organice sunt, ele elimină fibrele benefice care încetinesc absorbția zahărului. Oferă copiilor prea multe calorii, nu induc senzația de sațietate și pot înlocui alimentele bogate în nutrienți, contribuind astfel la obiceiuri alimentare dezechilibrate.

Întotdeauna, este recomandat să consultați un profesionist din domeniul sănătății în privința alimentației copiilor dumneavoastră.

De ce nutriția timpurie contează pentru creier

Perioada de la naștere până în copilăria timpurie este extrem de importantă pentru dezvoltarea creierului. În această fereastră critică, neuroplasticitatea este ridicată și influențează structura și funcția creierului pe termen lung. Nutriția joacă un rol central în acest proces. Alimentele bogate în fibre, vitamine și minerale oferă elemente de bază pentru creșterea și consolidarea conexiunilor neuronale.

Specialistul subliniază că, în ciuda naturii sale științifice, recomandările sale nu sunt restrictive. Copiii din familia sa consumă o dietă variată, similară cu cea a altor familii. Diferența constă în atenția acordată alimentelor cheie și evitarea potențialelor riscuri nutriționale, mai ales în primii ani de viață.

Important pentru părinți

Expertul conclude că alimentația sănătoasă nu este despre restricții rigide, ci despre alegeri conștiente și adaptate nevoilor copiilor. Regulile de mai sus nu sunt „diete minune”, ci ghiduri practice bazate pe dovezi pentru a susține atât sănătatea fizică, cât și dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Nutriția echilibrată, bogată în alimente naturale, rămâne unul dintre cei mai importanți factori ce influențează sănătatea pe termen lung.