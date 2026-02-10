Într-o societate în care timpul este tot mai limitat, alimentele congelate au devenit uneori o prezență constantă în alimentația zilnică. De unde și interesul de a înțelege dacă pot fi o opțiune sănătoasă și în ce condiții.

Totodată, se naște întrebarea: putem privi alimentele congelate ca un tot unitar sau trebuie să învățăm să facem distincția între ele? Contează mai mult faptul că sunt congelate sau contează în primul rând calitatea lor la origine, natura lor inițială? Le compromite faptul că sunt congelate?

„Contrar percepției populare, congelarea nu distruge valoarea nutritivă a alimentelor. Din punct de vedere nutrițional, aceasta este una dintre cele mai eficiente metode de conservare. Fructele și legumele sunt, de regulă, congelate la scurt timp după recoltare, moment în care conținutul de vitamine și minerale este maxim.

Studiile arată că, în unele cazuri, produsele congelate pot păstra mai bine vitamina C sau vitaminele din complexul B decât alimentele proaspete care au fost depozitate și transportate timp îndelungat”, explică pentru G4Food medicul endocrinolog Ioana Stavrositu, cu o certificare și în domeniul nutriției.

A nu se confunda alimentele congelate în stare proaspătă cu cele ultraprocesate congelate

„Din perspectivă medicală, congelarea contribuie semnificativ și la siguranța alimentară. Temperaturile scăzute încetinesc sau opresc multiplicarea bacteriilor și a altor microorganisme patogene. Atâta timp cât lanțul de frig este respectat și alimentele sunt preparate corect. Un alt avantaj important este accesibilitatea. Alimentele congelate permit consumul constant de legume și fructe, indiferent de sezon”, mai spune specialista.

Dr. Stavrositu face un apel la a privi alimentele în forma lor inițială înainte de a fi congelate pentru a înțelege dacă se pot sau nu încadra în conceptul de alimente sănătoase.

„Problema apare atunci când alimentele congelate sunt confundate cu produsele ultraprocesate. Adică pizza congelată, semipreparatele sau snack-uri prăjite care conțin adesea cantități ridicate de sare, zahăr și grăsimi saturate. Consumul frecvent al acestora este asociat cu un risc crescut de hipertensiune arterială, obezitate și boli cardiovasculare”, amintește ea.

Este mai important cum gătim, indiferent dacă folosim produse congelate sau proaspete

De asemenea, ea subliniază următorul paradox: deși congelarea păstrează nutrienții, modul de preparare a alimentelor poate anula beneficiile acestei metode de conservare. „Fierberea excesivă sau prăjirea la temperaturi ridicate duc la pierderea vitaminelor hidrosolubile și la creșterea aportului caloric. Se recomandă gătirea la abur sau sotarea ușoară”.

Alimentele congelate pot face parte dintr-o dietă sănătoasă, mai ales când vorbim despre legume, fructe, pește sau carne simplă, neprocesată, dar ele nu ar trebui să înlocuiască complet alimentele proaspete, ci să completeze un regim alimentar variat și echilibrat, concluzionează dr. Stavrositu.