Cuburile concentrate pentru supă sunt printre cele mai folosite produse din bucătărie. Sunt ieftine, rapide și dau gust mâncării în doar câteva minute. Dar specialiștii în nutriție avertizează că, dincolo de comoditate, aceste produse ascund o compoziție care ridică semne de întrebare.

Potrivit unei analize publicate de publicația spaniolă El Economista, mulți experți consideră că utilizarea frecventă a cuburilor de supă poate fi dăunătoare sănătății, mai ales din cauza conținutului ridicat de sare și a gradului ridicat de procesare.

Deși mulți consumatori cred că aceste cuburi sunt, practic, supă deshidratată, realitatea este diferită. În cele mai multe cazuri, ele nu conțin propriu-zis supă redusă și uscată, ci un amestec industrial de ingrediente deshidratate, grăsimi, amidon, arome, extracte și aditivi alimentari. Iar ingredientul principal este, de regulă, sarea.

Pe lângă aceasta, produsele conțin frecvent glutamat monosodic, extract de drojdie, grăsimi vegetale rafinate și arome artificiale, folosite pentru a intensifica gustul.

- articolul continuă mai jos -

Problema principală nu este glutamatul

Deși glutamatul monosodic este adesea criticat, specialiștii spun că acesta nu este principalul risc. Autoritățile de siguranță alimentară consideră glutamatul sigur în limitele admise, iar studiile nu au demonstrat efecte grave asupra sănătății în consum moderat.

Problema reală este cantitatea mare de sodiu. Unele cuburi de supă pot conține peste jumătate din greutatea lor sub formă de sare, ceea ce contribuie semnificativ la aportul zilnic de sodiu. Consumul excesiv de sodiu este asociat cu hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și retenție de apă.

De ce sunt atât de populare

Popularitatea lor este simplu de explicat. Sunt rapide, ieftine și foarte ușor de folosit. Un singur cub poate transforma apa simplă într-o bază pentru supe, sosuri sau orez.

Istoric, cuburile concentrate au apărut ca soluție practică pentru conservarea alimentelor și transportul lor, fiind perfecționate la scară industrială la începutul secolului trecut. De atunci, au devenit un produs de bază în multe gospodării.

Nutriționiștii nu spun că aceste produse trebuie eliminate complet. Problema apare atunci când sunt folosite frecvent și în cantități mari. Într-o dietă echilibrată, utilizarea lor ocazională nu reprezintă un pericol major. Însă consumul constant poate duce la acumularea excesivă de sodiu și la o alimentație bazată pe produse ultraprocesate.

Alternative mai sănătoase

Specialiștii recomandă, atunci când este posibil, variante mai naturale. Printre cele mai bune alternative se numără supa făcută în casă, congelată în porții mici, supele la cutie, cu conținut redus de sare, baze de legume preparate proaspăt sau condimente naturale și ierburi aromatice. Aceste variante oferă un gust autentic și un control mai bun asupra ingredientelor.

Cuburile concentrate pentru supă rămân o soluție practică pentru gătit, dar comoditatea vine cu un cost nutrițional. Specialiștii atrag atenția că nu aditivii sunt cea mai mare problemă, ci cantitatea mare de sare și calitatea scăzută a unor ingrediente. Folosite rar, pot fi utile. Folosite zilnic, pot deveni o sursă ascunsă de dezechilibru alimentar.