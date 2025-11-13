Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost vândute cu peste 140.000 euro, în total, şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante, anunţă azitis.com, platformă de licitaţii pentru active în distress, transmite News.ro.

”azitis.com, platformă de licitaţii pentru active în distress, anunţă vânzarea a trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment. Avioanele fără motor au fost adjudecate cu peste 45.000 euro, fiecare şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante”, anunţă platforma.

Avioanele, fără motor, tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 şi Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri şi restaurante.

„Vom mai vedea aeronave pe şoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane aşteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Braşov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din ţară. Mai avem listate pe platformă două avioane şi două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa şi evenimente, motiv pentru care am programat deja licitaţiile,” a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Platforma azitis.com mai listează, în acest moment, spre vânzare un cadru de aeronavă tip Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, în stare bună dar şi două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcţiune. Preţul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitaţia porneşte de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.

Avioanele cu şi fără motor listate spre vânzare au aparţinut companiei Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Compania a intrat în insolvenţă în 22 martie 2023 şi este deţinută de stat.

În primele nouă luni ale anului 2025, azitis.com a vândut investitorilor active totale în valoare de peste 18,5 milioane de euro, din care 13,5 milioane de euro reprezintă active imobiliare: terenuri, clădiri, afaceri la cheie. În acest moment, platforma listează peste 400 de bunuri cu valoare totală de 70 de milioane de euro, împărţite în 11 categorii: terenuri, construcţii, transporturi, utilaje, stocuri, deşeuri, mobilier, echipamente, birotică şi altele. Activele se vând, în proporţie de 70%, la prima licitaţie.

Platforma azitis.com a fost înfiinţată în 2024, an în care a înregistrat vânzări de peste 26,5 milioane euro din 274 de bunuri vândute prin 1.100 de sesiuni de licitaţii.