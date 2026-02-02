Economia românească trece printr-un proces accentuat de concentrare, iar acest fenomen aduce atât beneficii, cât și riscuri, a declarat luni Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței. Potrivit acestuia, până la un anumit nivel, concentrarea poate crește eficiența unor sectoare, însă există situații în care ajunge să ridice probleme serioase de concurență. În acest context, analiza tranzacțiilor Schwarz – La Cocoș și Sameday – Cargus se află aproape de finalizare, informează Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Pe partea de concentrări avem cel mai mare număr de concentrări economice care au fost realizate. Însă devin mai complicate. Dar arată că economia noastră se concentrează. Asta până la un punct e un lucru bun, pentru că duce la o creștere a eficienței în anumite sectoare. Dar sunt și situații unde concentrarea este destul de avansată și de aceea avem cazuri care sunt mai complicagte. Deci concentrarea ne pune probleme”, a declarat el, într-o conferință de presă.

Șeful autorității de concurență a reamintit că, în 2024, instituția a analizat preluarea lanțului Profi de către Mega Image, decizie care a venit cu obligația de a vinde o parte dintre magazine și cu măsuri temporare pentru protejarea furnizorilor.

În 2025, cel mai important dosar a fost cel din telecomunicații, unde piața a trecut de la patru la trei jucători. „Din 4 jucători ne-am redus la 3. Este important să ne asigurăm că standardele noastre bune – România stătea bine pe partea de telecomunicații, și cu acoperire bună, și cu viteză bună și cu prețuri bune, aveam situație mai bună decât majoritatea țărilor din UE – se păstrează. E important să păstrăm aceste lucru, de aceea am impus condiții Digi și Vodafone”, a declarat Chirițoiu, referindu-se la operatorii Digi și Vodafone.

În ceea ce privește sectorul de retail alimentar, Consiliul Concurenței se apropie de finalizarea analizei privind preluarea rețelei La Cocoș de către grupul Schwarz Group, care deține Lidl și Kaufland.

„Unul este preluarea La Cocoș de către grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland. Vom face anumite modificări, dar din piață nu au venit reacții ostile și vom finaliza în curând această tranzacție. Vrem ca modelul low-cost al La Cocoș să fie păstrat”, a explicat Chirițoiu.

A doua operațiune aflată aproape de final este preluarea Cargus de către Sameday, companie parte din grupul eMAG. „Am formulat o serie de îngrijorări. Vedem cu ce angajamente vor veni cei de la eMAG. Mă aștept să finalizăm într-o lună”, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.