Consiliul Concurenţei (CC) supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Project Brazil Beta GmbH (grupul Schwarz) pentru a înlătura îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa comercializării cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare de consum, în contextul preluării Supermarket La Cocoş SA, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al reţelei La Cocoş, care să ofere clienţilor produse la preţuri reduse şi competitive pe pieţele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum şi prin continuarea politicii de expansiune, cu menţinerea formatului de business şi a independenţei operaţionale şi comerciale.

“Nivelul marjei brute va fi stabilit astfel încât să asigure o profitabilitate minimă, iar orice modificare a acesteia se va putea implementa doar în situaţii obiective, după aprobarea autorităţii de concurenţă, având în vedere că o majorare a acesteia poate conduce la creşterea preţurilor”, se precizează în comunicat.

Angajamentele grupului Schwarz

De asemenea, grupul Schwarz se angajează să nu achiziţioneze magazine (retaileri) mai mici – cu cifră de afaceri sub 4 milioane de euro, în zonele în care are o cotă de piaţă mai mare de 40%, în condiţiile în care aceste tranzacţii nu trebuie notificate autorităţii de concurenţă, şi să informeze Consiliului Concurenţei cu privire la achiziţia sau închirierea de spaţii comerciale şi la planurile de deschidere a magazinelor în aceste spaţii.

În acelaşi timp, angajamentele propuse vizează protejarea furnizorilor exclusivi La Cocoş, prin implementarea unei proceduri clare care să cuprindă regulile pentru delistarea furnizorilor în cadrul reţelei La Cocoş, indiferent dacă aceştia comercializează produse alimentare sau non-alimentare.

“Grupul Schwarz se angajează să aplice furnizorilor exclusivi La Cocoş o procedură prin care se stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi delistaţi, ce se va aplica pe o perioadă de doi ani de la finalizarea tranzacţiei. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din reţea produsele furnizorilor exclusivi, decât în anumite condiţii clar stabilite, care includ prevederi legale sau situaţia în care produsele devin nerelevante pe piaţă, cererea pentru acestea scăzând substanţial”, se mai arată în comunicatul autorităţii de concurenţă.

Procedura prevede şi o delistare parţială, Supermarket La Cocoş având obligaţia de a menţine cel puţin 80% din achiziţiile de produse de la furnizorii relevanţi, pe o perioadă de doi ani.

În România, grupul Schwarz operează magazinele Kaufland şi Lidl.

Angajamentele formulate de grupul Schwarz sunt publicate pe pagina web a autorităţii de concurenţă.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de grupul Schwarz până la data de 16 ianuarie 2026.