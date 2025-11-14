Grupul Schwarz, care vrea să preia magazinele La Cocoş, a venit cu o primă variantă de angajament ca răspuns la îngrijorările exprimate de Consiliul Concurenţei, urmând ca aceasta să fie discutată, în condiţiile în care obiectivul comun este ca până la sfârşitul anului să fie finalizat acest caz, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Referitor la tranzacţia La Cocoş, ne-am exprimat îngrijorările, ei au venit cu o primă variantă de angajament. Le vom discuta cu ei, vedem dacă le acceptăm sau le cerem modificări. Obiectivul comun este ca până la sfârşitul anului să finalizăm acest caz. Vedem”, a afirmat Chiriţoiu, în marja conferinţei “Evoluţia concurenţei din sectoare cheie sub impactul tranziţiei energetice şi digitalizării”, transmite Agerpres.

Consiliul Concurenţei a identificat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care Grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş, potrivit unui comunicat al instituţiei, remis pe 6 noiembrie AGERPRES.

“În urma analizei efectuate, autoritatea de concurenţă a constatat că operaţiunea ridică probleme atât pe piaţa comerţului cu amănuntul, cât şi pe piaţa achiziţiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare. Astfel, Grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland şi Lidl, pe toate pieţele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoş. Ca urmare, tranzacţia ar putea conduce la consolidarea poziţiei entităţii rezultate şi la reducerea opţiunilor disponibile pentru consumatori. Totodată, operaţiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condiţiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoş pot ajunge până la 90% din cifra lor de afaceri”, precizează instituţia.

În acest sens, pentru a înlătura aceste îngrijorări, Grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurenţă, care vor fi analizate şi evaluate în vederea identificării unor soluţii adecvate, sublinia autoritatea de concurenţă.

“Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoş, bazat pe marje reduse şi preţuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul şi politica de preţuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziţiei, ceea ce ar putea duce la o creştere a preţurilor, afectând consumatorii”, a declarat la acea dată, Bogdan Chiriţoiu, citat în comunicat.