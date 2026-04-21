O folosim zilnic, fie că o tratăm termic, fie că o consumăm crudă, ceapa e nelispsită din dieta noastră. Însă, atunci când o alegem de pe tarabă sau de la raft trebuie să ținem cont de câteva elemente pe care le identificăm visual ușor. Lucian Dragomir, legumicultuor, director de vânzări TeamFresh HoReCa, ne explică:

„Aparent o legumă banală, uzuală, dar fără de care nu am putea vorbi de mâncare gătită sau chiar gastronomie. Bază de sosuri, tocănuri, zamuri, paste, sarmale și chiar conserve din legume. În ultimii 20 de ani se înregistrează o anume eroziune genetică survenită în urma restricțiilor U.E. și nu numai cu privire la libera circulație a soiurilor necertificate, soiuri locale, alături de numărul foarte mic de producători certificați la nivel mondial.

Ceapa (Allium cepa L.), o mare familie de tip lacrimogen din categoria legumelor.

Ceapa galbenă, ceapa albă (întâlnită mai ales în bazinul Mediteraneean), ceapa roșie, ceapa eșalote, prazul (ceapă laminată), chives (cepșoară, ceapă de tuns verde), usturoiul, leurda….

Diferențele genetice între ceapă și usturoi sunt practic insesizabile, doar gustul le diferențiază enorm, estetic sunt relativ asemănătoare cam în toate fazele de dezvoltare a plantelor. Singura excepție fiind leurda, care ca aspect se apropie de lăcrămioare atât la aspectul frunzelor, cât și la tija florală.

Absolut toți membrii familiei Allium au în comun tehnologia de cultivare, cerințe climatice moderate, se pot cultiva atât pe zi scurtă (iarna-primăvara), cât și de zi lungă (vara-primăvara), sol bogat în humus și nutrienți, cerințe moderat-ridicate de apă, acest deziderat influențând direct mărimea și gustul acestor legume, lipsa apei reduce mărimea bulbului și mai ales influențează gustul, acea iuțeală de nesuportat a cepei.

Important în aceste culturi este ca solul să nu fie îngrășat cu material organic (gunoi de grajd, indiferent de starea de maturare) pe parcursul perioadei de vegetație, acest proces fiind obligatoriu să se facă cu câteva luni înainte de înființarea culturii pentru a evita deformarea bulbilor și mai ales pentru a elimina riscul de contaminare cu e-Colli.

Culturile vegetale se înființează din semințe, arpagic, bulbi mici sau chiar mari, cu excepțiile leurda – plantă perenă, și eșalotele (bulbul se divide în 4-6 alți bulbi imediat după germinare).

Prazul, pentru o cultură sănătoasă și armonioasă, necesită producția de răsad, având o nevoie de o perioadă mai mare de vegetație față de restul familiei.

Ceapa de drum lung, adică aceea de stă peste iarnă, se caută la mustăți! Dacă mustățile sunt uscate, de culoarea fânului ars de soare, ceapa este viabilă! Uscarea s-a făcut la termen, în repaus vegetativ și fără umezeală ambientală! Dacă mustățile sunt albe, este semn că bulbul a repornit în ciclul de vegetație! Câți oare dintre noi nu am găsit la o ceapă pe care o curățam și care arăta perfect la exterior, dar mijlocul era intrat în putrefacție?

Ceapa verde de primăvară se alege în funcție de forma tulpinii

Ceapa cu tija dreptunghiulară, care formează unghiuri ascuțite, provine de la un bulb matur de ceapă care a lăstărit 6-12 tulpini desprinse ulterior. Este o ceapă bună de consum, dar față de cea provenită din însămânțare sau din arpagic este mult mai dură ca textură și sigur mult mai picantă. Cea cu tulpina perfect cilindrică și cu rădăcini individuale provine dintr-o cultură însămânțată sau din arpagic și este mai dulce, mai fragedă.

Usturoiul, pentru a fi păstrat pe o perioadă lungă, are nevoie de o uscare extrem de bună, în general se recoltează cu tot cu tijă când aceasta este uscată mai bine de 60% și apoi păstrat în condiții de temperatură constant rece și fără nicio urmă de umiditate.

De asemenea, nu există soiuri de usturoi care oxidează în acele culori țipătoare, de la verde la mov, ci doar folosirea unor inputuri de agricultură total nerecomandate, cum ar fi DTT-ul în cazul producției din China!”