Torta Caprese este un desert clasic italian care îmbină perfect intensitatea ciocolatei cu aroma fină a migdalelor, rezultând o prăjitură bogată, dar elegantă. Originară de pe insula Capri, această prăjitură fără făină este în mod natural fără gluten și are o textură densă și umedă, care se topește pur și simplu în gură, potrivit GaminTraveler.ro

Iată cum poți să prepari acasă o Torta Caprese autentică și cum să aduci în propria bucătărie aromele rafinate din sudul Italiei.

Ceea ce face ca Torta Caprese să fie atât de iubită este, în primul rând, simplitatea ei și gustul intens. Preparată din migdale măcinate fin, ciocolată neagră, unt, ouă și zahăr, nu necesită tehnici complicate, dar rezultatul este un desert cu adevărat spectaculos. Crusta ușor crocantă și ușor crăpată contrastează perfect cu interiorul moale, dens și ușor cremos, transformând-o într-o alegere ideală atât pentru o cină specială, cât și pentru un desert de familie.

Fie că vrei un final elegant pentru o masă cu specific italian, o prăjitură fără gluten pentru invitați sau pur și simplu ai poftă de ceva intens și ciocolatos, Torta Caprese este mereu o alegere sigură. Este dovada că, din câteva ingrediente de calitate, poți obține un desert simplu, dar rafinat și memorabil.

Torta Caprese se potrivește perfect ca desert după prânz sau cină, dar poate fi savurată și după-amiaza, alături de o cafea, atunci când vrei un răsfăț care pare special, fără să fie prea dulce.

Cum se servește

Poți servi Torta Caprese simplu, pudrată cu zahăr, alături de fructe proaspete de pădure, sau cu un strat ușor de frișcă ori o cupă de înghețată de vanilie. La capitolul băuturi, se potrivește foarte bine cu un espresso sau un cappuccino, dar și cu un pahar mic de vin de desert, precum Vin Santo sau Amaretto, care completează aromele de ciocolată și migdale.

Cum prepari Torta Caprese (rețeta italiană)

Ingrediente pentru prăjitură:

Ciocolată neagră (min. 70% cacao): 200 g, tocată

Unt nesărat: 150 g, la temperatura camerei

Zahăr: 150 g

Făină de migdale (sau migdale măcinate fin): 200 g

Ouă: 4 mari, separate (albușuri și gălbenușuri)

Extract de vanilie: 1 linguriță

Sare: un praf

Coaja rasă de la o portocală (opțional, pentru un plus de aromă)

Pentru decor:

Zahăr pudră: pentru presărat deasupra

Frișcă sau fructe proaspete de pădure: opțional, pentru servire

Mod de preparare

1. Pregătește tava și cuptorul

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge o tavă rotundă (aprox. 23 cm) și tapetează baza cu hârtie de copt.

2. Topește ciocolata

Pune ciocolata tocată într-un bol rezistent la căldură, așezat deasupra unei oale cu apă fierbinte (bain-marie). Amestecă până se topește complet și devine fină. Las-o să se răcească ușor.

3. Prepară compoziția

Într-un bol mare, mixează untul moale cu zahărul până devine o cremă aerată. Adaugă gălbenușurile, unul câte unul, amestecând bine după fiecare.

Încorporează ciocolata topită, vanilia și coaja de portocală (dacă folosești). Apoi adaugă făina de migdale și amestecă până obții o compoziție omogenă.

Separat, bate albușurile cu un praf de sare până obții o spumă tare. Încorporează-le treptat în compoziția de ciocolată, în 2–3 etape, amestecând ușor pentru a păstra textura aerată.

4. Coace prăjitura

Toarnă compoziția în tavă și nivelează ușor. Coace timp de 30–35 de minute, până când marginile sunt ferme, iar în centru rămâne ușor moale (o scobitoare trebuie să iasă cu câteva firimituri umede).

Lasă prăjitura să se răcească 10 minute în tavă, apoi transfer-o pe un grătar și las-o să se răcească complet.

5. Servește

Presară zahăr pudră deasupra și servește simplu sau alături de frișcă ori fructe de pădure.

Sfaturi pentru o Torta Caprese reușită

Alege o ciocolată neagră de calitate (minimum 70% cacao) – influențează decisiv gustul

Folosește ingrediente la temperatura camerei pentru o textură mai fină

Nu coace excesiv prăjitura – interiorul trebuie să rămână ușor umed

Poți adăuga coajă de portocală, puțin rom sau extract de migdale pentru extra aromă

Lasă prăjitura să se răcească complet înainte de tăiere

Originea Torta Caprese

Torta Caprese provine de pe insula Capri, în sudul Italiei. Potrivit unei povești des invocate, desertul ar fi apărut dintr-o greșeală: un cofetar ar fi uitat să adauge făina într-un tort de ciocolată. Rezultatul a fost însă ceva complet diferit, atât ca textură, cât și ca gust.

Fie că a fost un accident sau nu, prăjitura a devenit rapid parte din identitatea culinară a insulei. Ingredientele de bază — migdalele, ciocolata, untul și ouăle — erau ușor de găsit local, ceea ce făcea rețeta accesibilă, dar în același timp rafinată pentru acea perioadă.

Spre deosebire de alte prăjituri elaborate, decorate sau în straturi, Torta Caprese se bazează pe contrast: o crustă ușor crocantă la exterior și un interior dens, umed. Această combinație a diferențiat-o de multe alte deserturi europene pe bază de ciocolată.

În timp, a devenit un desert popular în toată Italia, mai ales în sud, însă a rămas strâns legată de Capri și de rețeta originală, care este rar modificată fără controverse.

Ce trebuie să știi despre rețeta autentică

Unul dintre cele mai frecvente mituri este că Torta Caprese ar trebui să fie ușoară. În realitate, farmecul ei stă tocmai în textura densă. Încercările de a o face aerată sau „pufoasă” îi schimbă complet caracterul.

Și nivelul de dulceață este adesea dezbătut. Unele variante moderne folosesc prea mult zahăr, ceea ce estompează gustul intens de ciocolată. Rețetele tradiționale merg pe echilibru, nu pe dulceață excesivă.

Textura este un alt punct sensibil. Mulți se așteaptă la un miez uniform, însă varianta autentică este undeva între prăjitură și desert dens, ușor umed.

În plus, adaptările moderne includ uneori făină sau agenți de creștere, dar puriștii susțin că tocmai lipsa acestor ingrediente definește Torta Caprese.