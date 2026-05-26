Cum se adaptează bucătăria locală la schimbările climatice. Proiect inedit lansat la Timișoara: „Ne dorim să inspirăm practici alimentare mai sustenabile”

26 mai 2026, Climalert
Gusturi în schimbare ediția 2025 FOTO Sebastian Tătaru
Asociația CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare lansează la Timișoara un proiect inedit de rezidență artistică gastronomică – rezidența “Gusturi în schimbare”, ediția 2026. Artiști, bucătari, bloggeri culinari și alți pasionați de bucătărie și alimentație sustenabilă sunt invitați să exploreze și să ilustreze artistic modul în care se adaptează practicile gastronomice, gastronomia locală, la schimbările climatice.

Rezidența va avea ca rezultat crearea unei lucrări artistice, a unui proiect despre adaptarea culinară, poate fi o instalație multimedia (vizuală, sonoră, gustativă etc.), un scurt film documentar, un proiect fotografic, un atelier interactiv de gătit, o carte de bucate ilustrată în format digital, o serie de cartoline printate sau orice altă propunere artistică în tematica dată.

„Acest proiect de rezidență, parte a programului Gustul ca Patrimoniu, derulat de CRIES, este o continuare firească a acestuia, ținând cont de noile realități climatice. Persoana selectată va avea oportunitatea de a investiga, de a reflecta și de a ne face să reflectăm cu toții asupra modului în care schimbările climatice influențează tradițiile culinare locale, disponibilitatea ingredientelor și practicile de consum alimentar. Ne dorim totodată să creăm o platformă de colaborare între artiști, bucătari, experți în schimbări climatice sau din alte sectoare relevante și comunitatea locală și să generăm conținut artistic, cultural-educativ, care să inspire publicul să adopte practici alimentare mai sustenabile”, a declarat Mihaela Vețan, președinte CRIES.

Câștigătorul primește 10.000 de lei pentru realizarea proiectului

Este un program în mai multe etape, iar CRIES a lansat apelul public pentru selecția participanților la rezidență. Aceștia pot fi artiști vizuali, culinari sau interdisciplinari, grupuri de artiști interesați de sfera comună a gastronomiei, artei și sustenabilității, bucătari profesioniști sau amatori, cercetători în antropologia alimentară sau științele mediului, activiști de mediu interesați de alimentația sustenabilă, bloggeri sau jurnaliști culinari.

Pe perioada rezidenței, CRIES va facilita conexiunea participanților cu diferiți experți locali, fermieri, bucătari și alte persoane relevante din comunitate. Rezidența va cuprinde o parte de cercetare și documentare, cu privire la tradițiile culinare locale și regionale, o analiză a impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii și disponibilității ingredientelor locale, precum și una de experimentare culinară, noi rețete, testarea de tehnici de gătit care conservă resursele și reduc impactul asupra mediului, ingrediente alternative.

Câștigătorul va beneficia de o remunerație de 10.000 de lei brut pentru realizarea proiectului său și va avea asigurate cazarea și transportul pentru rezidența care se va desfășura în Timișoara, pe parcursul unei săptămâni, în perioada 24 iulie -1 august 2026.

Cei interesați pot depune aplicații până în data de 26 iunie 2026. Aplicanții trebuie să dovedească, prin portofoliu, că au minimum trei ani de experiență artistică (expoziții, proiecte, colaborări, publicații etc.). Un juriu multidisciplinar va desemna apoi câștigătorii. Va fi selectat un proiect câștigător și încă două proiecte pe lista de rezervă.

Câștigătorul va avea la dispoziție două luni (august-septembrie 2026), pentru a pregăti lucrarea artistică (proiectul) care abordează tematica propusă, iar în luna octombrie este programată prezentarea rezultatului produs.

Proiectul face parte din Programul prioritar cu caracter multianual „Repere în cultură”, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

 

