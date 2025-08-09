Top-ul celor mai populare deserturi din lume/ Au devenit celebre datorită TikTok-urilor virale, iar top-ul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Un studiu realizat de Coffeeness dezvăluie cele mai bune deserturi din lume, devenite celebre datorită TikTok-urilor virale.

Multe dintre cele mai populare deserturi sunt fie combinații între două tipuri de mâncare, fie preparate tradiționale din anumite orașe sau țări, potrivit delish.com.

Deserturile cele mai apreciate sunt, de asemenea, spectaculoase din punct de vedere vizual și se remarcă prin texturi unice, culori vibrante și prezentări dramatice.

Chiar dacă TikTok este o platformă de social media destinată mai ales generațiilor mai tinere, acolo poți descoperi totul – de la cum să faci un bol cu somon și orez, până la o rețetă tradițională de paste cu brânză feta. TikTok are, cu siguranță, meritul lui ca sursă de inspirație culinară! Și nu doar atât. Este o rețea social responsabilă pentru popularizarea unor creații culinare virale – vezi exemplul ciocolatei Dubai, care a explodat în online.

Cu ajutorul AI au fost analizate videoclipurile virale de pe TikTok

Într-o mișcare ingenioasă, Coffeeness – un site și magazin online dedicat cafelei – a folosit o analiză alimentată de inteligență artificială (AI) asupra videoclipurilor virale de pe TikTok pentru a determina cele mai populare deserturi din lume. Șansele sunt mari să fi auzit de acestea sau să fi gustat câteva dintre ele. Potrivit studiului, „deserturile cu cele mai mari scoruri au elemente vizuale comune: culori vii, texturi interesante, prezentări dramatice sau procese de preparare satisfăcătoare care se potrivesc perfect cu formatul scurt al videoclipurilor TikTok și atrag globetrotterii iubitori de dulciuri.”

De asemenea, preparatele de tip fusion sunt foarte populare, cum ar fi cronut-ul din New York (un hibrid între croissant și donut) sau taiyaki din Japonia (prăjituri în formă de pește, umplute și servite cu înghețată). Dar asta nu înseamnă că deserturile tradiționale nu se bucură și ele de popularitate – precum stroopwafels (populare în Amsterdam) sau baclavaua (populară în Turcia) au devenit și ele virale pe TikTok.

Cele mai populare 20 de deserturi din lume