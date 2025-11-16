Există o mare legătură între felul în care mâncăm și ce conține frigiderul nostru. De multe ori, cumpărăturile bine gândite m-au ajutat să scutesc bani și kilograme.

Nu merg niciodată la cumpărături cu stomacul gol și fără să știu concret cum vor arăta mesele mele în zilele următoare. Țin cont de ce am poftă să mănânc, ce îmi cere copilul meu să îi gătesc, de sezonalitatea alimentelor și de ce mai vreau să încerc nou.

Cred că printre cele mai păguboase lucruri pe care le putem face pentru portofelul nostru (atunci când nu avem un buget nelimitat) este să nu mergem la cumpărături și să comandăm zilnic mâncare. De obicei, comandăm multă mâncare, calorică, în combinații ce se digeră greu seara târziu, după o zi de muncă agitată.

Ca nutriționist, am învățat să păstrez la îndemână alimente care mă ajută să am mese rapide, echilibrate și gustoase. Iată cinci dintre ele, care nu lipsesc niciodată din frigiderul meu:

1. Ouă

Sunt mici comori de proteine și vitamine. Dimineața, un ou fiert sau o omletă cu legume proaspete mă alimentează și mă face să mă simt bine întreaga zi. Și, să recunoaștem, ouăle sunt extrem de versatile: le poți găti în sute de feluri, iar gustul lor simplu se potrivește cu aproape orice.

Până la urmă, ouăle, în funcție de gramaj și combinații, pot fi variante excelente pentru orice moment al zilei.

Un ou fiert ca gustare, de exemplu, te satură cu sub 100 kcal. Foarte eficient și îți asigură nutrienți de calitate.

2. Brânză proaspătă

Brânza proaspătă este binevenită pentru oricine iubește gustul lactatelor, dar nu vrea să își ia și caloriile multe date de brânzeturile maturate: ușor de integrat în salate, pe pâine integrală sau pur și simplu cu roșii și castraveți. Este bogată în proteine și calciu și aduce o senzație de sațietate care durează.

Eu am o glumă care spune că orice merge cu o bucată de brânză lângă, până și față de masă. Orice legumă fără gust prinde viață alături de un colț de telemea sau o mozzarella proaspătă inundată în ierburi aromatice.

3. Iaurt

Un iaurt bun nu este doar un desert sănătos, ci și un prieten al digestiei. Îl iubesc simplu, cu puțină miere sau cu fructe de sezon, iar dimineața mă ajută să încep ziua cu un aport de probiotice și proteine alături de câteva lingurițe de semințe sau nuci. Iaurtul este iarăși o idee foarte bună când nu știi ce să mai mănânci.

Fie că îl folosești ca dressing la salata ta de legume alături de roșii uscate, pătrunjel și poate pastă de susan, fie împreună cu usturoi ca dressing la peștele proaspăt scos din tigaie.

Gătit pe sărat sau pe dulce, este mereu o idee bună de avut în frigider. Puteți lua orice variantă de iaurt vă atrage: mai lichid la sticlă sau recipient înalt, sau variantele scurse cu grăsime 2%-4%, sau cu smântână adăugată dacă nu vă temeți de kilogramele voastre sau vreți să-l oferiți celor mici.

4. Carne sau pește

Carnea slabă și peștele sunt baza unui aport corect de proteine și acizi grași esențiali. Un file de somon la cuptor sau piept de pui fraged poate transforma rapid o masă banală într-un festin sănătos. Și ce poate fi mai plăcut decât să știi că ai mereu la îndemână sursa principală de proteine de calitate?

Cum timp de gătit nu prea avem, o bucată de carne condimentată corect pusă la cuptor sau la airfryer alături de un borcan de murături de la ‘mama’ salvează glorios o zi ce avea toate șansele să meargă prost culinar.

Putem să ne folosim imaginația la gătit în weekend sau în zilele de vacanță. În restul săptămânii putem merge pe cărări bătătorite cu alimentația.

5. Legume pentru salată și fructe de sezon pentru gustări

Nu există zi în care să nu am în frigider câteva legume proaspete: roșii, castraveți, ardei, ceapă verde, 1-2 pungi cu salată. Sunt pline de vitamine, minerale și culoare și mă ajută să fac rost de o garnitură la pește/brânză/ouă/carne atunci când nu am timp să gătesc ceva. O salată rapidă aduce prospețime, crocănțeală și energie și te face să te simți bine în pielea ta.

În plus, digestia se simte mult mai lin alături de niște legume sau salată.

Aceste cinci alimente sunt pentru mine mai mult decât hrană, sunt ancorele unei vieți sănătoase și echilibrate și siguranța că următoarele zile o să arate bine în farfurie. Le combin, le reinventez și mă bucur de ele în fiecare zi, adaptând gustul la ceea ce mie îmi place. Și știți ce e minunat? Că sănătatea începe adesea cu lucrurile simple, cu obiceiurile de acasă și cu acțiuni concrete. Nu vine seara pe horn în casa fiecăruia, precum Moș Crăciun :)…