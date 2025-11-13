Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, a fost invitata nutriționistului G4Food Tania Fântână în cel mai nou episod al seriei „Fântâna de sănătate”. Discuția a adus în prim-plan obiceiurile alimentare ale familiilor din România, principiile sustenabilității aplicate acasă și soluțiile simple care pot reduce risipa alimentară.



„Cartea mea este un ghid complet, dar și un ghid blând de însoțire. Nu te arată cu degetul, nu pune pe umeri presiunea bunăstării întregii planete. Este despre alegeri mici, zilnice, care în timp se construiesc într-un stil de viață firesc”, a explicat Ruxandra Gavrilescu.

Ea a vorbit și despre diferența dintre sustenabilitatea în restaurante și cea din viața de zi cu zi: „Acasă lucrurile sunt mai fluide. Avem zile cu chef și zile fără chef, planuri care se schimbă. De aceea e important să exersăm cumpătarea și organizarea: să cumpărăm ce avem nevoie, nu ce s-ar putea să ne trebuiască”.

„Trebuie să transformăm frigiderul într-un aliat al luptei anti-risipă”

Autoarea cărții „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” consideră că drumul către reducerea risipei începe „din frigider”.

„Peste 60% din ceea ce aruncăm pornește de aici. Mergem la cumpărături fără să știm ce avem deja și vărsăm sacoșele direct pe rafturi. Supraaglomerăm frigiderul și uităm de mâncare cu săptămânile. Trebuie să transformăm frigiderul într-un aliat al luptei anti-risipă”, a spus Gavrilescu.

În volumul ei, sistemul de organizare a alimentelor este prezentat în patru pași simpli: aranjarea corectă în frigider, depozitarea optimă, planificarea meselor și lista realistă de cumpărături. „Partea de jos a frigiderului este cea mai rece și acolo trebuie să stea carnea crudă și peștele. În partea de sus, plantele aromatice și mâncarea gătită, iar în ușă, sosurile și gemurile. Important e să folosim regula «primul intrat, primul ieșit», pentru a evita risipa”, a explicat ea.

„Schimbarea profundă vine din alegeri mici care se adună, nu din revoluții”

Titlul cărții „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” nu a fost ales întâmplător. „Am plecat de la realitatea că legumele care nu corespund standardului vizual sunt date la o parte, iar noi, consumatorii, le evităm. Ne-am format standarde nerealiste și nesustenabile. Este o reamintire că suntem imperfecți: la fel ca ingredientele, relațiile sau sistemele noastre”, spune Ruxandra Gavrilescu.

Ea subliniază că schimbarea nu trebuie privită ca un proces radical: „Schimbarea profundă vine din alegeri mici care se adună, nu din revoluții. Imperfect este o invitație să facem ce putem, cât putem și cum putem: astăzi, mai bine ca ieri”.

„Uneori, două produse identice pot avea o diferență de zece zile între termenele de valabilitatede cumpărături”

În discuția cu Tania Fântână, autoarea a vorbit și despre mitul „cumpără ca să fie”: „Această expresie vine dintr-o moștenire de generații, din dorința de siguranță. Dar în prezent, când supermarketurile sunt deschise non-stop, această abordare ne apropie de coșul de gunoi. Să cumpărăm realist, pentru câteva zile, este cel mai sustenabil gest pe care îl putem face”.

Ea a atras atenția și asupra verificării termenelor de expirare: „Uneori, două produse identice pot avea o diferență de zece zile între termenele de valabilitate. A fi atent la detalii înseamnă să câștigi libertate acasă să nu te trezești cu produse pe cale să expire și să fii nevoit să le arunci”.

Moștenirea gastronomică și responsabilitatea de acasă

Pentru Ruxandra Gavrilescu, educația alimentară începe în familie. „Este foarte important cum vorbim despre mâncare, ce alegem să cumpărăm, ce păstrăm și ce aruncăm. Este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm. Copiii observă tot, chiar și ceea ce nu spunem, iar moștenirea gastronomică pe care le-o lăsăm începe cu propriile noastre gesturi”, a concluzionat ea.