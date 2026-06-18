Harghita a fost desemnată drept regiune gastronomică europeană pentru anul 2027. Febra pregătirilor a început, însă, de pe acum.

Iată topul celor cinci preparate cu care regiunea se pregătește să-și răsfețe oaspeții.

Harghita a arătat tot ce are mai gustos

Încă din anul 2025 Harghita a fost desemnată drept regiune gastronomică europeană a anului 2027. În acest scop au fost selectate 50 de rețete specifice zonei, cu care vor fi întâmpinați oaspeții veniți din toată lumea.

Săptămâna aceasta organizația „Visit Harghita” a organizat o degustare a preparatelor din Top 5. Adică a ceea a ce a fost intitulat „signature dish Harghita”.

Meniul începe cu clătite cu urdă și mărar. Aparent, un preparat simplu. Dar aceasta este doar o amăgire. În realitate este vorba despre o rețetă pretențioasă. Umplutura nu este alcătuită, pur și simplu, din urdă frecată cu mărar. Este, mai degrabă, o cremă de urdă, cu adaosuri surpriză, care îi dau un gust ușor dulceag. Consistența este cea a unei smântâni foarte groase, căreia mărarul îi adaugă un plus de savoare.

Următorul fel este alcătuit din crochete de cârnați, însoțite de cremă de cartofi cu tarhon și gel de cătină. Trebuie precizat că vorbim despre cârnați afumați, care dau un gust specific preparatului. Tarhonul se armonizează perfect ansamblului. Gelul de cătină se face simțit mai degrabă prin gust, decât prin aspect.

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Supa armenească cu ingrediente secrete – piesa de rezistență a meniului

Piesa de rezistență a meniului o reprezintă supa armenească Angajabur. Este o rețetă pe care nu o puteți încerca acasă, căci necesită cel puțin două ingrediente speciale: pastă angajabour și churut. În principiu, este o supă de ciuperci, care conține și morcov. În varianta originală, preparată de chef Andras Szigmond la Gheorghieni, s-au folosit hribi. În cea prezentată la degustare au fost înlocuiți cu pleurotus, fără ca acest lucru să împieteze asupra gustului. Căci savoarea este dată de churut, un ingredient a cărui preparare o stăpânesc doar câțiva chefi din Harghita. În principiu este vorba despre pătrunjel fermentat în lapte vreme de cel puțin o săptămână. Dar modul de fermentare face diferența. Iar rezultatul este unul senzațional.

Sarmale de Harghita, după o rețetă veche de peste trei secole

O rețetă veche de 330 de ani a urmat în meniu. Este vorba despre sarmale cu ghimbir și vin alb. Ghimbirul, cu nota sa specifică, face ca preparatul să difere radical de ceea ce, îndeobște, ne așteptăm să ofere o sarma. Diferența este accentuată și de absența bulionului, în care sarmalele se fierb în majoritatea regiunilor țării. Pe scurt, este o rețetă care schimbă aproape tot ceea ce știam până acum despre sarmale.

Desertul este unul aparent simplu, dar foarte rafinat: tăiței cu lapte cu miere cu trandafiri. Tăițeii sunt foarte fini, de fapt, mai degrabă o fidea. Sunt fierți în lapte, iar apoi însiropați în miere. Dar nu orice miere, ci una în care au fost macerate petale de trandafiri. Iar cantitatea este atent dozată, astfel încât să predomine aroma mierii, în timp ce dulceața este doar vag percepută.

De ce lipsește gulașul de pe listă

„Harghita este o regiune în care se îmbină tradițiile gastronomice românești cu cele ungurești și cu cele armene. Așa se face că rezultă ceva deosebit. Între cele 50 de rețete selectate nu am inclus gulașul. Deși este prezent peste tot în zonă, acest preparat nu este al nostru, ci aparține bucătăriei maghiare. Noi am dorit să prezentăm doar ceea ce este absolut specific zonei”, a arătat Karoly Szabo, directorul „Visit Harghita”.

Conform sursei citate, Harghita este a doua zonă din România care devine regiune gastronomică europenă, după Sibiu, în 2019.

„Credem că acest lucru este important și contribuie mult la promovarea turismului din zonă”, a mai arătat vorbitorul.