Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate

Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi, precum chipsurile și dulciurile, au fost criticate de zeci de ani din cauza riscurilor presupuse, cu numeroase studii care le-au asociat cu diabetul de tip 2, bolile de inimă și cancerul.

Experții au cerut chiar eliminarea alimentelor ultraprocesate (UPF – ultra-processed foods) – în general orice aliment care conține mai mulți aditivi artificiali decât ingrediente naturale – din alimentație.

Mesele gătite acasă reduc pofta de mâncare

Acum, cercetători britanici care au monitorizat zeci de adulți au descoperit că cei care au consumat o dietă bogată în alimente minim procesate și au evitat UPF-urile au pierdut de două ori mai mult în greutate decât cei care au continuat să consume regulat alimente ultraprocesate. De asemenea, s-a constatat că mesele gătite acasă pot reduce pofta de mâncare.

Totuși, dietele bogate în alimente ultraprocesate nu au avut un impact semnificativ asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac, funcției hepatice sau nivelului de colesterol.

Cercetătorii au afirmat că rezultatele lor susțin apelurile de reducere a anumitor tipuri de alimente ultraprocesate, dar au avertizat că nu toate UPF-urile sunt „în mod inerent nesănătoase”.

„Am observat o pierdere în greutate semnificativ mai mare la dieta cu alimente minim procesate”, spune dr. Samuel Dicken, expert în științe comportamentale și sănătate la University College London și coautor al studiului.

Cercetarea, pe două grupuri

Cercetătorii au urmărit 50 de persoane care consumau deja o dietă bogată în alimente ultraprocesate și le-au împărțit în două grupuri.

Unui grup i s-a oferit un plan alimentar de opt săptămâni bazat pe alimente minim procesate, cum ar fi ovăzul peste noapte și spaghetele bolognese, în timp ce celuilalt grup i s-au oferit alimente precum batoane de ovăz la micul dejun sau lasagna gata preparată. După finalizarea unui regim alimentar, grupurile au făcut schimb între ele.

Cercetătorii au echilibrat nutrițional cele două diete (în ceea ce privește grăsimile, proteinele, carbohidrații, sarea și fibrele), folosind Ghidul Eatwell, care oferă recomandări privind o alimentație echilibrată.

Concluzia studiului

Cei care au urmat dieta cu alimente minim procesate au pierdut 2,06% din greutate, comparativ cu 1,05% la dieta UPF. Dieta UPF nu a dus la o pierdere semnificativă de grăsime corporală. Dr. Dicken a adăugat: „Deși o scădere de 2% poate părea mică, aceasta a avut loc în doar opt săptămâni, fără ca participanții să încerce activ să-și reducă aportul alimentar. Dacă am extinde aceste rezultate pe un an, ne-am aștepta la o reducere de 13% la bărbați și 9% la femei cu dieta minim procesată, comparativ cu doar 4% la bărbați și 5% la femei după dieta ultraprocesată. Pe termen lung, aceasta ar deveni o diferență semnificativă.”

Participanții au completat chestionare privind poftele alimentare înainte și după diete. Cei care au urmat dieta cu alimente minim procesate au raportat mai puține pofte și o capacitate mai mare de a le controla.

În același timp, nu au fost identificate efecte negative semnificative asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac, funcției hepatice, nivelurilor de glucoză și colesterolului în cazul dietei UPF.

Ghidul Eatwell recomandă:

Femeile: aprox. 2.000 calorii/zi

Bărbații: aprox. 2.500 calorii/zi

Ambele grupuri de dietă au avut un deficit caloric (consumau mai puține calorii decât ardeau), esențial pentru pierderea în greutate.

Deficitul caloric:

Dietă minim procesată: 230 calorii/zi

Dietă UPF: 120 calorii/zi

Îngrijorarea experților

Prof. Rachel Batterham, autor principal al studiului, UCL Centre for Obesity Research, a declarat: „Deși Ghidul Eatwell este promovat pe scară largă, mai puțin de 1% din populația Regatului Unit urmează toate recomandările, iar majoritatea respectă mai puțin de jumătate. Cel mai bun sfat este să ne apropiem cât mai mult de aceste recomandări: să moderăm aportul total de energie, să limităm sarea, zahărul și grăsimile saturate și să prioritizăm alimentele bogate în fibre — fructe, legume, leguminoase și nuci.”

La rândul său, Tracy Parker, nutriționist principal la British Heart Foundation, afirmă: „Modul în care a fost conceput acest studiu reflectă mai bine condițiile reale decât cercetările anterioare privind UPF-urile. Dimensiunea redusă a studiului este o limitare, la fel și faptul că majoritatea participanților au fost femei – ceea ce limitează aplicabilitatea generală a rezultatelor. Nu putem fi siguri cât de fidel au urmat participanții dietele, deoarece au raportat singuri ce au consumat. Sunt necesare studii mai mari și de durată mai lungă pentru a vedea dacă pierderea mai mare în greutate observată cu dieta minim procesată duce la îmbunătățiri semnificative ale factorilor de risc – tensiune, colesterol, glicemie – și la o reducere a riscului de boli cardiovasculare.

Eliminarea completă a UPF-urilor din dietă nu este realistă pentru majoritatea oamenilor.

Însă includerea mai multor alimente minim procesate – precum mesele proaspete sau gătite în casă – alături de o dietă echilibrată ar putea aduce beneficii suplimentare.”