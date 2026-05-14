România generează anual peste 3 milioane de tone de deșeuri alimentare, iar reducerea risipei nu poate depinde doar de comportamentul consumatorilor, ci are nevoie de soluții pentru recuperarea și redistribuirea surplusului alimentar din întreg lanțul agroalimentar, avertizează Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), potrivit Agerpres.

Federația Băncilor pentru Alimente din România atrage atenția că problema risipei alimentare nu poate fi rezolvată exclusiv prin schimbarea comportamentului consumatorilor.

Potrivit organizației, reducerea cantităților uriașe de alimente care ajung anual la gunoi presupune implicarea producătorilor, procesatorilor, distribuitorilor și retailerilor în recuperarea surplusului alimentar înainte ca acesta să devină deșeu.

„Construirea unui sistem alimentar mai responsabil presupune o schimbare de paradigmă mult mai mare. Nu înseamnă doar efortul individual de «a arunca mai puţin», ci crearea unor soluţii structurale prin care surplusul din lanţul agroalimentar să fie recuperat şi redirecţionat eficient, înainte de a deveni deşeu”, se arată în comunicatul FBAR.

Produsele care nu mai pot fi vândute pot fi redirecționate către persoane vulnerabile

Potrivit federației, un sistem alimentar mai sustenabil presupune trecerea de la un model economic liniar la unul circular, în care hrana își păstrează valoarea atât timp cât poate fi consumată.

Rețeaua Băncilor pentru Alimente funcționează ca o punte între companiile din industria agroalimentară și organizațiile care sprijină persoane vulnerabile.

Produsele care și-au pierdut valoarea comercială, dar respectă normele de siguranță alimentară, sunt recuperate și redirecționate către cele peste 850 de organizații partenere.

„Prin intermediul Băncilor pentru Alimente, recuperarea surplusului este mai mult decât un act de caritate şi devine o soluţie pragmatică de economie circulară”, precizează organizația.

Companiile sunt încurajate fiscal să doneze surplusul alimentar

FBAR amintește că Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, modificată recent prin Legea nr. 49/2024, obligă operatorii economici să ia măsuri pentru prevenirea risipei.

În același timp, donarea alimentelor către Băncile pentru Alimente este încurajată prin facilități fiscale.

„Donarea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit către Băncile pentru Alimente nu este doar o dovadă de responsabilitate socială, ci şi o decizie de business eficientă, fiind încurajată prin facilităţi fiscale clare, precum deductibilitatea integrală a cheltuielilor şi menţinerea deductibilităţii TVA-ului”, se mai arată în comunicat.

FBAR: Reducerea risipei alimentare înseamnă și solidaritate

Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România, Romuald Bulai, spune că reducerea risipei alimentare depășește zona ecologiei și a eficienței economice.

„Să vorbim despre un sistem alimentar mai responsabil înseamnă să recunoaştem că hrana are o valoare inerentă care nu expiră odată cu ieşirea ei de la raft”, afirmă acesta.

„Când o companie alege să colaboreze cu Reţeaua noastră, nu doar că evită generarea unor deşeuri, ci redă demnitatea unui om”, a adăugat Romuald Bulai.

Peste 41.000 de tone de produse au fost recuperate în România din 2016

FBAR este membru al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA).

Potrivit datelor organizației, din 2016 și până la finalul anului 2025, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a colectat peste 41.000 de tone de produse.

Acestea au fost transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană, distribuite prin peste 850 de ONG-uri partenere către aproximativ 325.000 de persoane vulnerabile.

Dintre produsele colectate, peste 37.000 de tone reprezintă alimente salvate de la risipă, peste 3.000 de tone provin din Colecta Națională de Alimente, iar aproape 1.400 de tone sunt produse non-food.