Polițiștii și procurorii cercetează 14 persoane fizice și o persoană juridică într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare și investiții frauduloase, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Patru persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece au fost reținute, transmite Agerpres.

Autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare, marți, 18 mandate de percheziție domiciliară în România și alte șapte în Republica Moldova, în cadrul unei acțiuni operative comune, denumită Joint Action Day, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova.

Anchetatorii susțin că trei persoane vătămate au fost convinse să investească în acțiuni ale unor companii, iar ulterior autorii ar fi utilizat aplicații de acces la distanță pentru a efectua tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un număr estimat de peste 30.000 de victime. Potrivit anchetatorilor, acestora le-ar fi fost recomandate suplimente alimentare prezentate ca fiind „naturale” și presupus autorizate, însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv oncologice.

Autoritățile susțin că produsele promovate erau, în realitate, periculoase.

Prejudiciul total estimat până în prezent depășește 14 milioane de lei. Pentru cele 60 de persoane vătămate identificate până acum, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani de peste 80.000 de euro, documente și alte mijloace materiale de probă.

Potrivit Poliției Capitalei, suspecții ar fi operat sub aparența unor activități legale de tip call center, folosind website-uri și reclame online prin care promovau suplimente alimentare neautorizate și neverificate în mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Poliția avertizează asupra riscurilor asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate, precizând că acestea pot conține substanțe periculoase și pot fi promovate prin informații înșelătoare privind efectele asupra sănătății.

Totodată, autoritățile atrag atenția și asupra investițiilor realizate prin platforme financiare neautorizate, care pot funcționa fără transparență și fără garanții privind protecția investitorilor, existând riscul unor pierderi financiare semnificative.

Operațiunea a fost realizată de autoritățile judiciare din România și Republica Moldova, cu sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmerie, în cadrul unei echipe comune de anchetă coordonate de EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.