Poliţiştii de frontieră din Arad au descoperit aproximativ 4.700 de plicuri cu suplimente alimentare susceptibile a fi contrafăcute şi peste 2.000 de articole vestimentare într-un autocar venit din Turcia, oprit pe autostradă înainte de ieşirea din ţară, potrivit informaţiilor transmise de Agerpres.

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră Arad, autocarul era condus de un cetăţean turc şi a fost verificat în cadrul controalelor aleatorii desfăşurate pe drumurile din apropierea frontierei cu Ungaria.

În urma controlului, şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă pentru bunurile transportate, fiind dus la sediul Poliţiei de Frontieră pentru verificări suplimentare.

„S-a procedat la verificarea bunurilor descoperite, în urma căreia poliţiştii de frontieră au stabilit că acestea, respectiv 4.704 plicuri de suplimente alimentare, 2.091 bucăţi articole vestimentare şi două ceasuri, poartă însemnele unor mărci înregistrate şi sunt susceptibile de a fi contrafăcute”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Suplimentele alimentare au fost predate Direcţiei de Sănătate Publică Arad, iar articolele vestimentare au fost indisponibilizate de poliţiştii de frontieră.

Autorităţile continuă cercetările în acest caz pentru infracţiunea de „punere în circulaţie a unui produs purtând marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.