Mii de plicuri cu suplimente alimentare ce par a fi contrafăcute, depistate de polițiști într-un autocar venit din Turcia

14 mai 2026, Articole / Reportaje
Mii de plicuri cu suplimente alimentare ce par a fi contrafăcute, depistate de polițiști într-un autocar venit din Turcia
FOTO: Freepik
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Poliţiştii de frontieră din Arad au descoperit aproximativ 4.700 de plicuri cu suplimente alimentare susceptibile a fi contrafăcute şi peste 2.000 de articole vestimentare într-un autocar venit din Turcia, oprit pe autostradă înainte de ieşirea din ţară, potrivit informaţiilor transmise de Agerpres.

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră Arad, autocarul era condus de un cetăţean turc şi a fost verificat în cadrul controalelor aleatorii desfăşurate pe drumurile din apropierea frontierei cu Ungaria.

În urma controlului, şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă pentru bunurile transportate, fiind dus la sediul Poliţiei de Frontieră pentru verificări suplimentare.

„S-a procedat la verificarea bunurilor descoperite, în urma căreia poliţiştii de frontieră au stabilit că acestea, respectiv 4.704 plicuri de suplimente alimentare, 2.091 bucăţi articole vestimentare şi două ceasuri, poartă însemnele unor mărci înregistrate şi sunt susceptibile de a fi contrafăcute”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

- articolul continuă mai jos -

Suplimentele alimentare au fost predate Direcţiei de Sănătate Publică Arad, iar articolele vestimentare au fost indisponibilizate de poliţiştii de frontieră.

Autorităţile continuă cercetările în acest caz pentru infracţiunea de „punere în circulaţie a unui produs purtând marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
14 mai
Cel mai bun ulei de măsline din lume în 2026 vine din Grecia / Ce au decis jurații celei mai mari competiții internaționale
Cel mai bun ulei de măsline din lume în 2026 vine din Grecia / Ce au decis jurații celei mai mari competiții internaționale
Articole / Reportaje
14 mai
Suplimente alimentare promovate online ca alternative la tratamente medicale, în centrul unei anchete internaționale / Peste 30.000 de oameni, păcăliți / Prejudiciu se ridică la sute de milioane de euro
Suplimente alimentare promovate online ca alternative la tratamente medicale, în centrul unei anchete internaționale / Peste 30.000 de oameni, păcăliți / Prejudiciu se ridică la sute de milioane de euro
Articole / Reportaje
14 mai
Cele mai ieftine legume pe care le poți cultiva acasă / Unele pot produce recolte surprinzător de mari chiar și în spații mici
Cele mai ieftine legume pe care le poți cultiva acasă / Unele pot produce recolte surprinzător de mari chiar și în spații mici
Articole / Reportaje
14 mai
Staţiunile pomicole se confruntă cu lipsa tinerilor cercetători. Director: „Salariile sunt doar puţin peste minim pe economie”
Staţiunile pomicole se confruntă cu lipsa tinerilor cercetători. Director: „Salariile sunt doar puţin peste minim pe economie”
Articole / Reportaje
14 mai
Cum alegi cârnații potriviți pentru grătar / Mulți ignoră acest lucru, dar mațul natural contează mai mult decât pare
Cum alegi cârnații potriviți pentru grătar / Mulți ignoră acest lucru, dar mațul natural contează mai mult decât pare

Cele mai noi articole

România aruncă anual peste 3 milioane de tone de alimente / FBAR cere soluții pentru recuperarea surplusului alimentar
România aruncă anual peste 3 milioane de tone de alimente / FBAR cere soluții pentru recuperarea surplusului alimentar
O portocală pe zi: Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic acest fruct bogat în vitamina C și antioxidanți / Beneficiile pot merge dincolo de susținerea imunității
O portocală pe zi: Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic acest fruct bogat în vitamina C și antioxidanți / Beneficiile pot merge dincolo de susținerea imunității
Cumpărătorii de grâu din Asia reiau achizițiile după două luni de pauză / Seceta și conflictul din Orientul Mijlociu cresc presiunea pe piață
Cumpărătorii de grâu din Asia reiau achizițiile după două luni de pauză / Seceta și conflictul din Orientul Mijlociu cresc presiunea pe piață
Dieta care ar putea „întineri” organismul în doar o lună / Ce tip de alimentație a fost asociat cu reducerea vârstei biologice într-un nou studiu
Dieta care ar putea „întineri” organismul în doar o lună / Ce tip de alimentație a fost asociat cu reducerea vârstei biologice într-un nou studiu
O studentă la arhitectură propune renașterea Hanului Solacolu din București / Clădirea unde a funcționat prima fabrică de paste din Capitală ar putea deveni centru cultural
O studentă la arhitectură propune renașterea Hanului Solacolu din București / Clădirea unde a funcționat prima fabrică de paste din Capitală ar putea deveni centru cultural