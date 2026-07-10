Autoritățile fiscale din Bulgaria au declanșat controale ample pe litoralul Mării Negre, după valul de reclamații privind prețurile foarte mari practicate în unele restaurante și beach baruri. Verificările vizează atât justificarea scumpirilor, cât și respectarea obligațiilor fiscale, după ce inspectorii au descoperit cazuri în care încasările nu erau înregistrate oficial, titrează G4Media.

Potrivit Agenției Naționale pentru Venituri (NAP), una dintre cele mai cunoscute unități de pe plaja Kavațite ascundea o parte din cifra de afaceri prin folosirea unei imprimante nefiscale în locul unei case de marcat autorizate. Astfel, vânzările nu ajungeau în sistemul fiscal, iar clienții primeau documente care nu aveau valoarea unui bon fiscal.

Inspectorii au trimis imediat un tehnician autorizat pentru extragerea datelor din echipamentul folosit, urmând ca, după analizarea informațiilor, să fie stabilită valoarea veniturilor nedeclarate și sancțiunile aplicabile. Pe lângă amenzile pentru evaziune, operatorul riscă și sancțiuni pentru neemiterea bonurilor fiscale.

Zeci de nereguli descoperite în Sozopol

În numai două zile, inspectorii fiscali au verificat 76 de unități comerciale din Sozopol. În 25 dintre acestea au fost constatate nereguli, cele mai frecvente fiind neemiterea bonurilor fiscale.

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Deocamdată nu au fost închise unități pentru aceste abateri, însă autoritățile au anunțat că există comercianți aflați la a doua încălcare într-un interval de un an, situație care poate duce la sigilarea localurilor.

În paralel, 50 de comercianți din Sozopol au fost solicitați să prezinte documente care să justifice majorările de prețuri, în contextul numeroaselor sesizări apărute în presă și pe rețelele sociale.

O felie de tort de 18 euro, în atenția autorităților

Printre cazurile care au stârnit cele mai multe reacții se numără o felie de tort vândută cu aproximativ 18 euro și un bol de tarator, o supă rece tradițională bulgărească, comercializat cu circa 9 euro.

Reprezentanții NAP au precizat că simpla existență a unor prețuri foarte ridicate nu reprezintă automat o încălcare a legii. Comercianții sunt liberi să își stabilească tarifele, însă trebuie să poată demonstra că eventualele majorări sunt susținute de motive economice obiective.

Operatorii economici au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta documentele justificative, după care autoritățile fiscale analizează dacă scumpirile sunt fundamentate.

„Dacă un comerciant a majorat prețurile în mod justificat și există clienți dispuși să le plătească, aceasta ține de mecanismele pieței. Statul nu stabilește prețurile, ci verifică doar respectarea legii”, au transmis reprezentanții instituției.

Peste 650 de controale pe litoral

Între 29 iunie și 6 iulie, Agenția Națională pentru Venituri din Bulgaria a efectuat 650 de controale pe litoralul Mării Negre și în alte zone turistice din țară. În 226 dintre verificări au fost identificate încălcări ale legislației fiscale.

Cele mai frecvente abateri au fost neemiterea bonurilor fiscale și diferențele dintre numerarul găsit în casele de marcat și încasările declarate oficial.

Autoritățile au anunțat că vor intensifica verificările pe parcursul sezonului estival, trimițând echipe suplimentare de inspectori pe litoral, în contextul nivelului redus de conformare fiscală constatat în timpul controalelor.