Tartă rapidă din fâșii de lipii tortilla cu legume, brânză și șuncă, rețeta virală care se prepară cât ai zice pește

13 mart. 2026, Rețete
Tartă rapidă din fâșii de lipii tortilla cu legume, brânză și șuncă, rețeta virală care se prepară cât ai zice pește
FOTO: Parade.com

Dacă ai prin frigider câteva lipii, o bucată de brânză și orice alte resturi rămase (șuncă, pui, bacon etc), poți prepara rapid un prânz sau o cină delicioasă. Este o rețetă virală pe rețelele sociale care iese extrem de bună.

Ingrediente pentru tarta rapidă

  • 2 lipii mari, tăiate fâșii (ca niște tăieței lați);

  • 100 – 150 g șuncă (praga, curcan) sau bacon, tăiat cubulețe sau fâșii;

  • 1/2 ardei verde și 1/2 ardei roșu;

  • 1/2 ceapă roșie mică, tăiată fin sau 1 praz mic;

  • Câteva felii de dovlecel (tăiat cubulețe mici);

  • Mărar proaspăt tocat;

  • 4 ouă;

  • 4 linguri de lapte;

  • 4 linguri generoase de iaurt sau smântână;

  • Sare și piper proaspăt măcinat;

  • Brânză mozzarella sau cașcaval (dată prin răzătoare, din belșug).

Preparare

1. Rulează lipiile și taie-le cu un cuțit în fâșii de aproximativ 1 cm lățime. Pune-le într-o tavă de cuptor unsă cu puțin unt sau tapetată cu hârtie de copt.

2. Peste fâșiile de lipie, împrăștie uniform cubulețele de șuncă, ardeiul colorat, dovlecelul, ceapa roșie.

3. Într-un bol, bate ouăle cu laptele, iaurtul (sau smântâna), sarea și piperul. Adaugă mărarul tocat și amestecă bine. Toarnă acest amestec peste lipii și legume, având grijă să acoperi toată suprafața. Apasă ușor cu o furculiță pentru ca lipiile să absoarbă lichidul.

4. Acoperă totul cu un strat generos de brânză rasă.

5. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 20-25 de minute, până când compoziția este legată și brânza de deasupra s-a rumenit frumos.

Servire

Se lasă să se răcorească 5 minute înainte de a o tăia. Este perfectă alături de o salată sau chiar simplă, iar dacă rămâne o putem lua la pachet a doua zi.

Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase", „Stupii României au nevoie de sprijin", „Vrem politici corecte pentru apicultori", între mesajele apicultorilor
Apicultorii protestează la Prefectură Olt pentru salvarea albinelor și a mierii românești / „Miere românească, nu importuri dubioase”, „Stupii României au nevoie de sprijin”, „Vrem politici corecte pentru apicultori”, între mesajele apicultorilor
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu
Consumul zilnic de cafea sau ceai poate proteja creierul, arată un nou studiu
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Copii, elevi, studenţi şi alergători de cursă lungă sunt aşteptaţi la linia de start a crosului orgaznizat de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti în 4 aprilie
Cum arată un cheeseburger „simplu" într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine"
Cum arată un cheeseburger „simplu” într-un restaurant cu stea Michelin Green / Chef: „Cred că gustul de ars a devenit un profil de aromă în sine”
Ce cumpără românii cel mai des: cartofi, citrice și tot mai multe ouă bio
Ce cumpără românii cel mai des: cartofi, citrice și tot mai multe ouă bio