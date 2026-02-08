Tarkedli este denumirea maghiară pentru clătite dospite sau „plăcințele”, așa cum le mai numesc ardelenii. În trecut, acestea erau un dulce nelipsit din casele în care erau copii. „Îmi amintesc că mi le făcea bunica mea, originară din Cavnic. Mi le făcea când avea un singur măr, pe care îl tăia felii subțiri și îl punea deasupra în aluatul de clătită, în tigaie, apoi mai punea puțin aluat peste măr. Îmi plăceau foarte mult, dar nu am mai avut rețeta și nu am știut niciodată să le prepar”, își amintește Violeta Mureșan, o maramureșeancă de 48 de ani care acum trăiește în București. „Într-o zi am sunat-o pe mama mea care și-a amintit rețeta pe care o folosea bunica și acum am început și eu să le prepar pentru copilul meu. Acum sunt nelipsite de la orice masă. Unde mai pui că se gătesc foarte ușor”, mai spune ea.

Rețeta este foarte simplă, iar Violeta a fost de acord să o împărtășească cu noi.

Ingrediente pentru 12-15 tarkedli mici:

250 g făină

200 ml lapte călduț

1 ou

1 linguriță zahăr

1/2 linguriță sare

10 g drojdie proaspătă (sau 1 plic drojdie uscată)

2-3 linguri ulei (pentru aluat)

Unt sau ulei pentru prăjit

Pentru servire, dacă vrei: smântână, gem sau miere.

Mod de preparare:

Dizolvăm drojdia și zahărul în lapte călduț și lăsăm 10 minute până se formează spumă. Apoi trecem la prepararea aluatului.

Într-un bol mai mare, amestecăm făina cu sarea, adăugăm laptele cu drojdie și oul, apoi uleiul. Amestecăm totul până când obținem un aluat omogen, puțin mai gros decât cel de clătite obișnuite. Acoperim bolul cu un prosop curat și lăsăm aluatul să dospească 45 de minute, până la o oră, dacă e necesar.

Trecem apoi la prăjirea plăcințelelor. Punem o tigaie antiaderentă cu puțin unt sau ulei la încins. Punem, apoi, câte o lingură de aluat pentru fiecare tarkedli în tigaie. Dacă dorești, acum e momentul să-i adaugi măr sau ce fructe vrei. Poți folosi câteva feliuțe de măr tăiate subțiri sau câteva boabe de afine sau zmeură, pe care să le pui peste aluatul din tigaie, apoi mai adaugi puțin aluat peste fructe, cât să le acoperi. Le lași la prăjit câte 2-3 minute pe fiecare parte, până devin aurii și pufoase.

Se servesc calde cu smântână, gem sau miere, după preferință.