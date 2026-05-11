Autoritățile din Amsterdam au interzis reclamele publice pentru carne și combustibili fosili, însă măsura nu are legătură cu religia sau cu evitarea „ofensării musulmanilor”, așa cum au susținut mai mulți politicieni de extremă dreapta din Europa. Decizia face parte din strategia climatică a orașului și vizează reducerea emisiilor de carbon, potrivit Mediafax.

Controversa a apărut după ce liderul partidului portughez Chega, André Ventura, a afirmat pe rețeaua X că reclamele la carne au fost interzise deoarece musulmanii „s-ar simți ofensați”.

Politicianul a susținut că Europa „se îndreaptă spre nebunie” și a avertizat că măsuri similare ar putea apărea și în Portugalia, potrivit Euronews.

Interdicția are legătură cu reducerea emisiilor

În realitate, decizia adoptată de administrația din Amsterdam face parte din strategia climatică a orașului.

Capitala olandeză a devenit la 1 mai prima capitală din lume care interzice publicitatea pentru produse considerate cu impact ridicat asupra emisiilor de carbon. Măsura se aplică pentru carne, companii aeriene, croaziere și combustibili fosili.

Autoritățile locale urmăresc ca orașul să devină neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și ca locuitorii să reducă la jumătate consumul de carne în aceeași perioadă.

Textul aprobat de municipalitate susține că astfel de reclame „normalizează stiluri de viață cu emisii ridicate”, incompatibile cu obiectivele climatice.

Documentul nu face nicio referire la islam sau la comunitățile musulmane.

Reclamele din magazine rămân permise

Măsura vizează spațiile publice administrate de municipalitate. Supermarketurile, măcelăriile și magazinele private vor putea continua să își promoveze produsele în propriile spații comerciale.

Autoritățile au anunțat că firmele vor avea o perioadă de tranziție pentru eliminarea reclamelor deja existente, iar amenzile pentru nerespectarea regulilor vor începe să fie aplicate din 2027.

Tot mai multe orașe europene limitează reclamele pentru produse poluante

Amsterdam nu este primul oraș care adoptă astfel de măsuri. Orașul olandez Haarlem a introdus încă din 2024 restricții similare pentru publicitatea produselor poluante.

Și alte orașe europene, precum Haga, Stockholm, Geneva și Bristol, au limitat sau interzis reclamele pentru combustibili fosili.

Potrivit cercetărilor citate de autoritățile locale, industria zootehnică este responsabilă pentru aproximativ 12-15% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Afirmația potrivit căreia islamul interzice consumul de carne este, de asemenea, falsă. Legea islamică interzice anumite tipuri de carne, precum cea de porc, însă permite consumul altor produse pregătite conform regulilor halal.