Reshmi paratha este o lipie indiană cunoscută pentru textura sa moale și stratificată. Preparatul face parte din bucătăria de zi cu zi din nordul Indiei și din zona Punjabului, fiind servit la micul dejun sau ca garnitură pentru curry-uri, linte sau iaurt.

Denumirea „reshmi” trimite la finețea aluatului, obținută prin frământare atentă și ungere repetată cu grăsime.

Ingrediente

500 g făină albă

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

2 linguri ulei sau ghee, plus extra pentru uns

aproximativ 250 ml apă călduță

Mod de preparare

Făina se amestecă într-un bol cu sarea și zahărul. Se adaugă uleiul, apoi apa, treptat, până rezultă un aluat moale și elastic. Se frământă 8-10 minute, apoi se acoperă și se lasă la odihnit minimum 30 de minute.

Aluatul se împarte în bile egale. Fiecare bilă se întinde într-o foaie subțire, se unge cu ghee sau ulei, se împăturește și se rulează ușor, apoi se aplatizează din nou cu sucitorul.

Paratha se coace pe o tigaie încinsă, fără ulei, câte 1-2 minute pe fiecare parte, până apar pete aurii. La final se poate unge ușor cu ghee pentru un plus de frăgezime.

Cum se servește

Reshmi paratha se mănâncă fierbinte, alături de iaurt simplu, chutney sau preparate cu sos. În bucătăria din India, este o lipie versatilă, folosită atât la mesele simple de familie, cât și în meniuri mai elaborate, datorită texturii sale fine și gustului neutru.