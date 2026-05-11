Când NU trebuie să te speli pe dinți/ Sfatul medicilor stomatologi: Niciodată imediat după ce ai consumat alimente acide sau dulci

11 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: Unsplash
Cuprins
  1. De ce este dăunător periajul imediat
  2. Rolul salvator al salivei
  3. Recomandările specialiștilor

Obiceiurile noastre de igienă, împreună cu ceea ce mâncăm și bem, joacă un rol crucial în sănătatea dinților și a gingiilor. Deși regula generală este să ne spălăm pe dinți de cel puțin două sau trei ori pe zi, profesioniștii avertizează asupra unei greșeli comune care poate deteriora smalțul, anunță ABC.

De ce este dăunător periajul imediat

Medicii stomatologi explică faptul că alimentele acide (precum sucul de portocale sau limonada) și băuturile carbogazoase provoacă un dezechilibru al pH-ului în gură.

  • Acidul atacă smalțul dinților, cel mai dur mineral din corpul uman, făcându-l să se înmoaie temporar.

  • Un dinte sănătos începe să se demineralizeze la un pH de 5,5, în timp ce băuturile carbogazoase au adesea un pH de 2,5, afectând sever smalțul.

  • Dacă te speli pe dinți imediat, periajul va provoca uzura dintelui aflat într-o stare vulnerabilă, în loc să îl curețe pur și simplu.

Rolul salvator al salivei

Saliva joacă un rol esențial în acest proces, având două funcții principale:

  1. Neutralizarea pH-ului: Saliva transformă mediul acid într-unul mai alcalin.

  2. Remineralizarea: Ajută la întărirea smalțului dentar după ce acesta a fost expus la acizi sau zaharuri.

Recomandările specialiștilor

Pentru a preveni probleme precum cariile, gingivita sau parodontoza, experții recomandă:

  • Să aștepți puțin. Este necesară o pauză de 10 până la 30 de minute după masă înainte de a folosi periuța de dinți.

  • Pe lângă periaj, nu uita de folosirea aței dentare și curățarea limbii și a gingiilor.

O igienă orală deficitară nu afectează doar gura; pe termen lung, bacteriile pot ajunge în sânge, fiind legate de boli cardiovasculare, diabet sau complicații în timpul sarcinii.

Arad: Direcția Agricolă începe controale în supermarket-uri, după ce directorul instituției a găsit legume cu mucegai
Comuna buzoiană Râmnicelu, renumită pentru culturile de usturoi, are unul dintre cele mai ridicate niveluri de sărăcie din județ. Aproape 2.500 de beneficiari ai venitului minim de incluziune
72% dintre părinți ajung să cumpere gustări nesănătoase la insistențele copiilor / Ce arată un nou studiu despre cumpărăturile în familie
FOTO | „Roșiile gustoase” românești se vând cu 35 de lei kilogramul în București. Cât costă cireșele și caisele
România, printre țările europene cu cele mai slabe scoruri la apa de la robinet. Situația apelor subterane este însă mai bună decât în Vest
