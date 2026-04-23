Viceprim-ministrul Tánczos Barna a fost propus de premierul Ilie Bolojan să preia interimatul la MADR.

Chiar dacă la bază, Tanczos Barna a absolvit ASE-ul, acesta nu este străin de problemele din agricultura românească, pentru că dincolo de funcțiile publice deținute, acesta s-a considerat a fi întotdeauna un fermier.

Tánczos Barna este una dintre figurile cunoscute ale UDMR, cu o carieră construită la intersecția dintre administrația publică și agricultură. Născut în Sâncrăieni, acesta și-a păstrat legătura cu zona natală, unde deține și o fermă de bovine, SC GREEN FARM, al cărui unic asociat este soția sa.

A absolvit Academia de Studii Economice din București în 1998 și a intrat rapid în administrație, devenind, la doar 29 de ani, președinte al Agenția Domeniilor Statului.

Înjunghiat în propriul său birou, cu o baionetă

Dar, încă din martie 2006, el a ajuns să aibă o notorietate foarte mare, din cauza unei întâmplări nefericite, pe când se afla la conducerea Agenției Domeniilor Statului.

El a fost înjunghiat în propriul său birou, cu o baionetă, de către patronul unei societăți, pentru că a refuzat să semneze hârtiile pentru viile mai multor țărani, vii care au fost confiscate de catre regimul communist. La acea vreme, declarația tânărului demnitar a făcut senzație în presă: „Ia uitati urmele baionetei! Era sa dau coltul. Mi-a intrat prin spate si a iesit în față. Mi-a taiat o coasta în două, coasta s-a dizlocat, mi-a întepat diafragma”, declara șocat Tanczos Barna.

Între 2007 și 2012, actualul viceprim ministru a dobândit experiență guvernamentală în calitate de secretar de stat în nu mai puțin de 3 ministere: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și cel al Turismului.

În 2012 a fost ales senator și membru al Comisiei de pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală. Senatorul a inițiat legi privind gestionarea durabilă a pădurilor și pentru o agricultură eficientă și ecologică. Așadar, cunoaște provocările legate de protecția mediul înconjurător în dezvoltarea infrastructurii de transport, în relația dintre agricultură si mediu, dar și în privința reflectării eforturilor de protecție a mediului în bugetul de stat.

Tánczos Barna, despre el însuși: „Eu sunt economist. Așadar, un țăran prost instruit din punct de vedere agricol”

Dincolo de funcțiile publice, Tánczos Barna s-a definit ca fiind și fermier. „Eu sunt economist (râde). Așadar, un țăran prost instruit din punct de vedere agricol”, declara el, pentru Profitul agricol. El a gestionat o fermă cu aproximativ 105 vaci din rasa Limousine, în Sâncrăieni.

Inițial, a început, în 2010, cu vaci de lapte, dar a renunțat rapid: „Era greu și nu aveam timp. De aceea am ales vacile de carne, unde rigoarea nu este atât de mare.”

Ulterior, a investit în genetică, cumpărând 40 de juninci Limousine din Franța, toate cu origine certificată, și a dezvoltat o fermă de reproducție. În condițiile climatice dure din Harghita, cu temperaturi care pot coborî până la -30°C, rasa Limousine se pare s-a adaptat mai bine decât alte rase considerate tradițional rezistente.

În prezent, ferma este lăsată în grija absolută a soției sale, care este și acționar unic.