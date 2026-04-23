Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi propunerile de miniștri interimari, după demisiile reprezentanților PSD din Guvern, primul pas concret al crizei politice declanșate de social-democrați. Pentru conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Bolojan îl propune pe Tánczos Barna, care ar urma să preia interimatul după plecarea lui Florin Barbu.
Anunțul a fost făcut într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria, în care premierul a explicat că prioritatea este asigurarea continuității activității guvernamentale, în special în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.
„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul a precizat că propunerile pentru interimari vor fi transmise președintelui, astfel încât activitatea ministerelor să continue fără blocaje. „Propunerile urmăresc ca cei desemnați să aibă experiență și să poată prelua imediat activitatea, fără sincope”, a spus acesta.
Pe lângă Agricultură, lista anunțată de premier include:
Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru
Ministerul Sănătății – Cseke Attila
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu
Ministerul Transporturilor – Radu Miruță
Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, care va prelua personal portofoliul
Totodată, atribuțiile de vicepremier rămase vacante după plecarea lui Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Clara Gheorghiu.
Ilie Bolojan a subliniat că noii interimari trebuie să înceapă imediat colaborarea cu miniștrii demisionari, astfel încât de luni activitatea să fie reluată fără întreruperi. Documentele oficiale urmează să fie trimise la Palatul Cotroceni, iar numirile vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți