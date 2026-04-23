Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi propunerile de miniștri interimari, după demisiile reprezentanților PSD din Guvern, primul pas concret al crizei politice declanșate de social-democrați. Pentru conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Bolojan îl propune pe Tánczos Barna, care ar urma să preia interimatul după plecarea lui Florin Barbu.

Anunțul a fost făcut într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria, în care premierul a explicat că prioritatea este asigurarea continuității activității guvernamentale, în special în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că propunerile pentru interimari vor fi transmise președintelui, astfel încât activitatea ministerelor să continue fără blocaje. „Propunerile urmăresc ca cei desemnați să aibă experiență și să poată prelua imediat activitatea, fără sincope”, a spus acesta.

Pe lângă Agricultură, lista anunțată de premier include:

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru

Ministerul Sănătății – Cseke Attila

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

Ministerul Transporturilor – Radu Miruță

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, care va prelua personal portofoliul

Totodată, atribuțiile de vicepremier rămase vacante după plecarea lui Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Clara Gheorghiu.

Ilie Bolojan a subliniat că noii interimari trebuie să înceapă imediat colaborarea cu miniștrii demisionari, astfel încât de luni activitatea să fie reluată fără întreruperi. Documentele oficiale urmează să fie trimise la Palatul Cotroceni, iar numirile vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.