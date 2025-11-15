Ouăle fierte, combinate cu spanac, brânză și sos salsa, rezultă un mic dejun rapid și plin de savoare. Avocado-ul zdrobit adaugă o textură cremoasă, iar zeama de lime oferă o notă acrișoară care echilibrează gusturile. Rețeta de tacos cu spanac propusă de eatingwell.com este ușor de preparat, un mic dejun perfect pentru o dimineață pe fugă sau de luat la birou.

Ingrediente (pentru 1 porție)

¼ avocado

1 linguriță suc de lime

2 ouă fierte, tocate

2 tortilla din porumb, încălzite

1 cană (aprox. 100 g) spanac tocat, împărțit în două părți

2 linguri brânză Cheddar rasă, împărțită în două părți

2 linguri sos salsa, împărțite în două părți

Mod de preparare

Zdrobește avocado-ul într-un bol mic, amestecându-l cu zeama de lime și un praf de sare. Adaugă ouăle tocate și amestecă bine. Împarte compoziția între cele două tortilla. Presară peste fiecare jumătate din cantitatea de spanac, apoi adaugă câte o lingură de brânză și una de sos salsa.

Servește imediat, cât tortilla este încă caldă.