România va fi reprezentată la prestigioasa competiție europeană de inovare alimentară Ecotrophelia Europe de un desert revoluționar: un preparat inspirat din forma sushi-ului, dar complet lipsit de pește și bazat pe ingrediente sustenabile. Rețeta a adus marele premiu unei echipe de studenți de la USAMV București în cadrul etapei naționale a concursului, desfășurată joi la Oradea, anunță Agerpres.

Aflată la a 12-a ediție, etapa națională a fost găzduită în premieră de Universitatea din Oradea, la Parcul Științific și Tehnologic Bihor. Competiția a reunit patru echipe studențești din București, Galați și Oradea, într-o demonstrație remarcabilă de creativitate, ecologie și spirit antreprenorial.

Locul I: „Annona Roll”, Sushi-ul dulce care combate risipa alimentară

Marele trofeu și premiul de 2.000 de lei au fost câștigate de echipa de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din București, formată din studenții Cezar Hugeanu și Alina Nițan, sub coordonarea Danielei Grigore.

„Annona Roll este un desert inspirat din forma sushi-ului, fără pește. Conține orez cu lapte de cocos și jeleu din piure de cherimoya gelificat cu agar-agar, în două culori: roz, care imită somonul, și verde, care imită castravetele. Învelișul este o membrană comestibilă obținută din piure de afine și mere neconforme, revalorificate pentru a reduce risipa alimentară. Toate componentele sunt dulci și se consumă integral”, a explicat Cezar Hugeanu.

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De la biscuiți cu physalis la „crenvurști” din hribi

Nivelul competiției a fost extrem de ridicat, restul premiilor fiind adjudecate de produse la fel de spectaculoase și orientate spre sustenabilitate:

Locul II (1.500 lei) – „Galfis” (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați): Un biscuit artizanal îmbogățit cu pudră de physalis. Proiectul a fost gândit special pentru a valorifica fructele care nu îndeplinesc criteriile estetice de supermarket, oferind o soluție practică împotriva risipei de hrană.

Locul III (1.000 lei) – „Hrib Dog” (Universitatea din Oradea): O alternativă 100% vegană la clasicii crenvurști, realizată din hribi recuperați din fluxurile industriale de procesare, proteine de soia și condimente naturale. Produsul vine într-o membrană comestibilă și folosește un sistem inteligent Smart Label cu cod QR pentru o transparență totală.

Premiul Special „Petru Alexe” (1.000 lei) – Echipa „7AM” (USAMV București): O cafea premium aromatizată, pe bază de lapte de cocos, anason stelat și tigernut. Produsul este disponibil sub formă de cub energizant sau plic solubil cu ambalaj complet comestibil.

Viitorul industriei alimentare se decide în toamnă, la Paris

Cristian Dima, președintele Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară din România (ASIAR) și organizator al evenimentului, a subliniat că produsele prezentate reprezintă răspunsul direct la nevoile consumatorului modern și oglindesc viitorul pieței alimentare. La rândul său, prorectorul Universității din Oradea, Sanda Filip, a evidențiat importanța conectării studenților cu mediul socio-economic real pentru atingerea excelenței.

Echipa de la USAMV București va duce „Annona Roll” în marea finală globală Ecotrophelia Europe, programată în luna octombrie la Paris, în cadrul celebrului salon internațional SIAL Paris. Acolo, tinerii inventatori români se vor înfrunta cu proiecte din alte 17 țări pentru medalia de aur europeană.