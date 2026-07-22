Proprietarul unui restaurant din Coreea de Sud, distins cu două stele Michelin, riscă un an de închisoare după ce procurorii au stabilit că a folosit furnici drept decor pentru deserturi, deși acestea nu sunt autorizate pentru consum uman în această țară, conform BBC.

Potrivit presei sud-coreene, procurorii au cerut și amendarea restaurantului cu 20 de milioane de woni (aproximativ 13.500 de dolari).

Ancheta a pornit după ce inspectorii Ministerului pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor au observat fotografii și recenzii publicate online de clienți, în care apăreau deserturi presărate cu furnici.

Investigația a arătat că, pe parcursul a patru ani, restaurantul ar fi folosit aproximativ 49.000 de furnici, importate din Statele Unite și Thailanda, în mai multe preparate, în special ca topping pentru sorbet.

Autoritățile susțin că furnicile utilizate conțineau niveluri de metale grele de până la 55 de ori mai mari decât cele întâlnite în cazul insectelor autorizate pentru consum.

Furnicile nu sunt aprobate pentru consum în Coreea de Sud

Legislația sud-coreeană permite consumul doar pentru zece specii de insecte, printre care lăcuste, greieri și alte câteva specii crescute special pentru alimentație. Furnicile nu se află pe această listă.

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Pentru ca o insectă să fie autorizată, autoritățile analizează riscurile pentru sănătate, toxicitatea, valoarea nutritivă și posibilitatea de a fi crescută și procesată în condiții igienice.

Apărarea: clienții puteau refuza furnicile

În fața instanței, proprietarul restaurantului a recunoscut că a servit furnici, dar a susținut că acestea reprezentau doar o parte foarte mică din meniul de degustare cu 15 feluri.

El a afirmat că furnicile erau folosite exclusiv ca decor pentru sorbet și că fiecare client era informat înainte de servire și putea alege o alternativă, precum flori comestibile sau oțet fermentat. Potrivit acestuia, doar aproximativ 60% dintre clienți au acceptat să încerce varianta cu furnici.

Restaurantul a mai argumentat că furnicile sunt folosite în gastronomie și în alte țări, inclusiv în Australia, Danemarca și Marea Britanie.

Verdictul va fi pronunțat în septembrie

Instanța urmează să pronunțe verdictul pe 2 septembrie.

Numele restaurantului și al proprietarului nu au fost făcute publice. În prezent, doar zece restaurante din Coreea de Sud, toate aflate în Seul, dețin două stele Michelin.

Deși furnicile sunt considerate o delicatesă în unele regiuni din Asia, Africa și America Latină, legislația privind consumul insectelor diferă semnificativ de la o țară la alta. În Thailanda și Cambodgia sunt folosite frecvent furnicile țesătoare și ouăle acestora, iar în Columbia furnicile regină sunt considerate un produs de lux, comparat adesea cu caviarul.